Родина Байдена завела нове цуценя – традиційно німецької вівчарки

Новому мешканцю, судячи з відео, викладеного в соцмережах, дуже подобається Білий дім. Його попередник, пес на прізвисько Майор, у резиденції не прижився.

Вихованця на ім'я Командор президенту США Джо Байдену подарував його брат Джеймс і невістка Сара. Цуценя народилося 1 вересня і потрапило до Білого дому 20 грудня — як подарунок до дня народження главі держави, повідомляє CNN.

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Улюблена німецька вівчарка Байденів, Чемп, померла у червні у віці 13 років. Її у 2008 році Байден купив у заводчика в Пенсильванії. Він став подарунком його дружини Джилл з нагоди перемоги на виборах та обрання віцепрезидентом США при Бараку Обамі. Ім'я пса також не випадкове. "Піднімайся, чемпіоне!" — саме так підбадьорював Байдена його батько, коли той мав поганий настрій.

Ще один пес — Майор, був взятий головою Білого дому у 2018 році з притулку Delaware Humane Association у штаті Делавер. Доля собаки склалася непросто. Хазяїн не мав грошей на ветеринара і тому відмовився від нього. Перший пост у Facebook про німецьку вівчарку з цього притулку побачила дочка Байдена Ешлі. Сім'я спочатку взяла Мейджора під опіку, а за вісім місяців усиновила. Проте пес не прижився в Білому домі, тому що велика кількість людей лякала і нервувала його. Він покусав двох співробітників резиденції – спецагента та паркового службовця. Після консультацій з ветеринарами, психологами та дресувальниками подружжя вирішило відправити його до свого маєтку у Вілмінгтоні, штат Делавер, де він і перебуває досі.

"Після проведених консультацій сім'я вирішила наслідувати колективну рекомендацію експертів про те, що для Майора найбезпечніше житиметься в більш спокійній обстановці з друзями сім'ї", — сказав Майкл ЛаРоса, прессекретар Джилл Байден.

Цікаво, що 45-й президент США Дональд Трамп не мав ні собак, ні котів. Він став першим з 1860 року главою держави, який не мав домашніх вихованців. До нього це був 11-й президент США Джеймс Нокс Полк, який обіймав посаду з 1845 по 1849 рік.

Сам Байден навіть пожартував із цього приводу у Twitter. "Хтось відзначає національний день кішок, хтось — національний день собак. Президент Трамп не святкує нічого. Це говорить багато про що. Настав час повернути тварин до Білого дому", — написав він у 2019 році.

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Раніше Фокус писав про те, як сім'ї загиблого британського піхотинця вдалося повернути з Афганістану його собаку, заплативши 4 тисячі фунтів.

Також Фокус розповів про те, що собаки настільки прив'язуються до господарів, що бачать їх уві сні.