Собак президента США Джо Байдена повернуть у Білий дім після інциденту з охоронцем

Виявилося, що вівчарки не потрапили в немилість після того, як вкусили охоронця, а їхній від'їзд був запланований

Дві німецькі вівчарки 46-го президента США Джо Байдена незабаром повернуться в Білий дім після інциденту з укусом у понеділок. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, пише NPR.

На брифінгу Дженніфер Псакі розповіла, що собак не висилали з Білого дому в Делавер через інцидент з укусом співробітника служби безпеки Білого дому. Поїздка собак була запланована заздалегідь — за ними повинні доглянути друзі Байдена, поки перша леді Джилл Байден вирушила з офіційним візитом до військових і повинна була бути відсутнім кілька днів.

[ + – ] Джилл Байден з вівчарками

"Чемп та Мейджор, собаки президента і першої леді, — члени сім'ї, вони все ще звикають до свого нового оточення і нових людей", — сказала Дженніфер Псакі.

Вона підтвердила, що в понеділок Мейджор, молодший з двох німецьких вівчарок був наляканий незнайомою людиною і легко вкусив її за руку. Однак травма виявилася вкрай легкою, пес навіть не прокусив шкіру, тому медична допомога не знадобилася, а охоронець продовжив виконувати свої обов'язки.

"Раніше планувалося, що за собаками доглядатимуть друзі сім'ї в Делавері під час поїздки Джилл Байден на військові бази цього тижня. На цьому тижні а неї триденна поїздка. І собаки незабаром повернуться в Білий дім", — сказала Дженніфер Псакі.

Вона також зазначила, що обидва пси включені в "ексклюзивний список" людей і тварин, які можуть входити в Овальний кабінет у будь-який час.

[ + – ] Джилл Байден з вівчарками/Всі фото: Instagram drbiden

Мейджор, молода з вівчарок, уже не вперше стає героєм заголовків. У листопаді минулого року про неї писали після того, як Джо Байден, граючи з нею, впав і зламав ногу.

А тепер вівчаркам належить ще одне випробування, їм доведеться звикати до ще одного вихованця президентського подружжя — кішки.

"Сьогодні хороший день для кішки, але в мене немає новин про неї. Ми впевнені, що вона стане зіркою інтернету, але в мене немає оновленої інформації про її статус", — сказала Дженніфер Псакі.

Старшій з німецьких вівчарок Байдена по кличці Чемп приблизно 13 років. Обидві собаки переїхали в Білий дім у січні, менш ніж через тиждень після інавгурації Байдена.