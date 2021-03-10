Собак президента США Джо Байдена вернут в Белый дом после инцидента с охранником

Оказалось, что овчарки не попали в немилость после того, как укусили охранника, а их отъезд был запланирован

Две немецкие овчарки 46-го президента США Джо Байдена вскоре вернутся в Белый дом после инцидента с укусом в понедельник. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет NPR.

На брифинге Псаки рассказала, что собак не высылали из Белого дома в Делавэр из-за инцидента с укусом сотрудника службы безопасности Белого дома. Поездка собак была запланирована заранее — за ними должны присмотреть друзья Байденов, пока первая леди Джилл Байден отправилась с официальным визитом к военным и должна была отсутствовать несколько дней.

[ + – ] Джилл Байден с овчарками

"Чемп и Мейджор, собаки президента и собаки первой леди, — члены семьи, они все еще привыкают к своему новому окружению и новым людям", — сказала Псаки.

Она подтвердила, что в понедельник Мейджор, младший из двух немецких овчарок был напуган незнакомым человеком и легко укусил его за руку. Однако травма оказалась крайне легкой, пес даже не прокусил кожу, так что медицинская помощь не понадобилась, и охранник продолжил выполнять свои обязанности.

"Ранее планировалось, что за собаками будут ухаживать друзья семьи в Делавэре во время поездки доктора Байден на военные базы на этой неделе. На этой неделе у нее трехдневная поездка. И собаки вскоре вернутся в Белый дом", — сказала Псаки.

Она также отметила, что оба пса включены в "эксклюзивный список" людей и животных, которые могут входить в Овальный кабинет в любое время.

[ + – ] Джилл Байден с овчарками/Все фото: Instagram drbiden

Мейджор, младший из овчарок, уже не впервые становится героем заголовков. В ноябре прошлого года о нем писали после того, как Джо Байден, играя с ним, упал и сломал ногу.

А теперь овчаркам предстоит еще одно испытание, им придется привыкать к еще одну питомцу президентской четы – кошке.

"Сегодня хороший день для кошки, но у меня нет новостей о нет. Мы уверены, что она станет звездой Интернета, но у меня нет обновленной информации о ее статусе", — сказала Псаки.

Старшей из немецких овчарок Байденов по кличке Чемп примерно 13 лет. Обе собаки переехали в Белый дом в январе, менее чем через неделю после инаугурации Байдена.