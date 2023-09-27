Легкая добыча: более 300 млн крыс-мутантов заполонили улицы Великобритании

Специалисты по уничтожению вредителей говорят, что к ним все чаще обращаются владельцы домов с просьбой разобраться с крысами, пытающимися пробраться на чердак, в водосточные трубы и через щели в наружных стенах.

По мнению экспертов, до 300 млн крыс бродят по улицам Великобритании, потому что много людей стали работать из дома. Они поглощают "горы еды за домашними столами", а грызуны находят легкую добычу в мусорных баках. Об этом пишет Daily Star.

Работа на дому способствует нашествию огромных крыс-мутантов. Кроме большого количества продуктов в мусорных баках, размножению грызунов способствуют забитые автомобильные стоянки. В Лидсе городской совет сообщил, что пропуски вывоза мусора начались из-за того, что мусорные тележки не могут проехать из-за машин людей, которые работают на дому. Другие муниципалитеты тоже обвиняются в сокращении объемов вывоза мусора.

"Раньше, когда люди выходили из своих домов и шли в офис, было несколько проще пробираться по узким сложным улицам", — заявил представитель совета.

Специалисты по уничтожению вредителей говорят, что к ним все чаще обращаются владельцы домов с просьбой разобраться с крысами, пытающимися пробраться на чердак, в водосточные трубы и через щели в наружных стенах.

Многие из этих существ достигают 2 футов (60 см) в длину и невосприимчивы к покупным ядам. По словам представителя компании Rentokil Pest Control, в холодное время года крысы будут пытаться проникнуть в дома еще чаще.

"Как только температура воздуха понижается, крысы ищут теплые места для зимовки. Хотя у большинства из нас крысы ассоциируются с канализацией и норами в земле, коричневые крысы — очень ловкие лазальщики, и их можно встретить в чердачных помещениях", — предупреждают они.

Иллюстративное фото Фото: The Telegraph

Британская ассоциация по борьбе с вредителями заявила, что в типичном доме имеется более десятка потенциальных точек проникновения крыс, которые могут протискиваться через щели шириной в полдюйма.

"Помимо риска для здоровья, они могут пачкать резервуары с водой, грызть дерево или электрические провода, что может нанести большой ущерб и представляет опасность", — сказал представитель ассоциации.

Издание отмечает, что генетическое тестирование, проведенное Университетом Хаддерсфилда, показало, что у грызунов развилась мутация, позволяющая им выживать при использовании обычных ядов. Исследователи предупреждают, что в скором времени крысы могут превзойти людей по численности три к одному по всей Великобритании.

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