В гей-оргиях обвиняют епископа: громкий секс-скандал в приходе в Польше получил продолжение

Эксперты призывают епископа Сосновской диецезии Гжегожа Кашака уйти в отставку, впрочем он не хочет покидать свой пост.

В Польше расследуют дело сексуальной оргии в пресвитерии в приходе Пресвятой Девы Марии Ангельской в Домброве Гурничей. Группа священников устроила гей-вечеринку, на которую пригласили парня-проститутку. Во время гуляний тот потерял сознание, а представители духовенства не пускали к нему медиков. Эксперты призывают епископа Сосновской диецезии Гжегожа Кашака уйти в отставку, впрочем он не хочет покидать свой пост. Об этом пишет издание Ukrayina.pl.

В приходе опровергли сообщение о секс-оргии, которую обнародовало польское издание "Gazeta Wyborcza". Однако журналисты установили, что в адрес епископа курии в Сосновце было отправлено письмо о том, что в помещение, которое принадлежит приходу, действительно приезжала аварийная служба и полиция и у них произошел конфликт со священниками.

Пастор Анджей Стасяк в интервью журналистам признался, что такой инцидент произошел в помещении прихода. Священник подчеркнул, что "вырезал бы участников этой сатанинской игры до седьмого колена", но единственное, что он мог сделать, это сообщить Сосновецкой курии.

Ранее в Польше уже был секс-скандал, в который попал ректор семинарии, которого обвинили в посещении гей-комнат. Епископ Гжегож Кашак не отстранил ректора семинарии, зато Ватикан закрыл Сосновецкую семинарию, где имели место сексуальные насилия. Также стал известен факт, что один из польских священников убил диакона, а после этого покончил с собой. Епископ начал как-то реагировать на инцидент только после того, как информация стала известна СМИ.

Доктор философии религии, писатель и публицист Томаш Терликовски отметил изданию, что все вышеупомянутые ситуации произошли в результате действий или бездействия епископа Кашака.

"Это он назначил ректора, который ушел в темную комнату. Это он его не уволил. Это его назначенцы были разогнаны Ватиканом — и воспитанники, которые приставали к семинаристам. Теперь эти семинаристы являются героями нынешних скандалов" — объясняет он.

Терликовского возмущает, что епископ совершенно не знает, как исправить свою многолетнюю небрежность. "Лекарством является действие, а не молитва" — отмечает Терликовский. По мнению польского эксперта, епископу следует подать папе прошение об отставке и просить о назначении ватиканской комиссии, которая расследует ситуацию в диецезии.

"Слишком долго продолжается гниение Сосновецкой епархии под властью епископа Кашака. Слишком долго верным и честным священникам было стыдно за то, что происходит под его властью, и слишком долго продолжается процесс порчи того, что сделали его предшественники", — считает профессор.

По мнению Терликовского, единственная надежда на СМИ — в Ватикане должны как можно скорее уволить епископа Кашака с должности.

Напомним, что Львовская ОГА хотела организовать для своих работников в рабочее время тренинг, по сексуальному воспитанию. Из-за этого произошел скандал в сети.