"Где мой велосипед, Дейв": британка устроила пикет под домом грабителя (фото)

Кампанию по борьбе с преступностью женщины поддержали пользователи соцсетей, которые принесли цветы и горячий шоколад. Мужчину арестовали, однако Фиона Бейтман осталась недовольна решением суда.

В Великобритании похититель велосипедов наконец-то предстал перед судом после того, как мама одной из его жертв узнала, где он живет, и устроила у его дома пикет с табличкой "Где мой велосипед, Дэйв?". Об этом пишет Metro.

49-летний Дэвид Сигар был признан виновным в ряде краж в Оксфордшире (графство на юге Англии). Однако это случилось не сразу. 54-летняя Фиона Бейтман заявила в полицию о краже горного велосипеда ее сына, но никто не спешил расследовать это дело. Тогда британка решила взять дело в свои руки и устроила трехдневную забастовку у дома предполагаемого грабителя с самодельным плакатом.

Ее кампанию по борьбе с преступностью поддержали пользователи социальных сетей, в том числе члены группы Spotted Witney в Facebook, которые принесли цветы и горячий шоколад.

Женщина осталась недовольна решением суда Фото: SWNS

В конце концов Сигар предстал перед судьей Оксфордского королевского суда и был осужден за кражу восьми велосипедов. Однако, по словам Фионы, она осталась недовольна приговором. Его 2-летнее тюремное заключение было отсрочено на два года, и Сигару было предписано пройти курс реабилитации от наркозависимости и программу развития навыков мышления.

"Он украл у нас велосипед. Значит ли это, что я должна чувствовать себя вправе красть чужие велосипеды? Просто обидно, что он получил пощечину вместо наказания. Где велосипеды? Как насчет того, чтобы купить моему сыну новый велосипед? Мы не можем позволить себе четыре, пять, шесть сотен фунтов на его замену. Он украл, и теперь моему сыну придется ходить пешком. Но это не страшно, лишь бы Дэйв не чувствовал себя обиженным. Действительно, такое ощущение, что ему все сошло с рук", — заявила после слушания Фиона.

Двухлетнее тюремное заключение было отсрочено на два года Фото: SWNS

Издание отмечает, что с помощью болторезов Сигар взламывал замки и уносил велосипеды стоимостью от нескольких сотен фунтов до 2 тыс. фунтов стерлингов.

"У меня украли велосипед, у меня проблемы с передвижением, поэтому я довольно бессердечно отношусь к чужим велосипедам", — так охарактеризовал поведение Сигара его адвокат.

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