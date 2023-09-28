Остался лишь пень: вандал с бензопилой срезал всемирно известный туристический объект (фото)

Дерево Sycamore Gap обожали туристы со всего мира, его показывали в голливудском фильме "Робин Гуд — принц воров", а также в многочисленных телепередачах.

В Великобритании любимая туристами достопримечательность, которую снимали в голливудских фильмах и многочисленных британских телесериалах, была "разрушена". Было начато полицейское расследование. Об этом пишет Daily Star.

Многие люди называли этот случай "настоящей трагедией" в соцсетях. Вандал с бензопилой cовершил нападение на одну из туристических достопримечательностей Великобритании.

Поклонники дерева Sycamore Gap в Нортумберленде проснулись сегодня утром в смятении, обнаружив, что на месте "легендарного" растения остался лишь пень. В ответ на шокирующий и безрассудный акт вандализма полиция оцепила окрестности на границе Англии и Шотландии, выясняя, не было ли совершено уголовное преступление.

Общественность не скрывает своего возмущения по поводу разрушения достопримечательности, которая была показана в голливудском фильме "Робин Гуд — принц воров", а также в многочисленных телепередачах и на снимках, сделанных туристами со всего мира. Состояние поваленного ствола свидетельствует о том, что он был срублен, а не просто упал от сильного порыва ветра.

"В настоящее время при поддержке партнеров ведется расследование, направленное на установление причастных лиц", — написали сотрудники полиция Нортумбрии в X (Twitter).

Многие люди называли этот случай "настоящей трагедией" в соцсетях Фото: SWNS

Одна из женщин, посетившая место в день происшествия, опубликовала в Facebook фотографию поваленного дерева.

"Ужасный момент для всех, кто гуляет по стене Адриана, дерево Sycamore Gap упало! Не буря, а абсолютный дурак свалил его" — подписала она снимок.

Многие люди поспеши выразить свое сожаление. Представители ресторана Crown Inn в Humshaugh, расположенного недалеко от места, где стояло дерево написали, что совершенно случайно узнали об этой шокирующей новости.

"Дерева Sycamore Gap больше нет, какой-то безмозглый идиот, похоже, срубил его ночью, что только не приходит в голову людям", — гласит их заявление.

Вспомнил о достопримечательности и британский писатель Л.Дж. Росс.

"Каждый год к нам приезжают тысячи людей, которые с нетерпением ждут возможности увидеть знаменитое дерево, очень печальный день. Ужасно грустно слышать о гибели этого легендарного, красивого дерева, которое послужило вдохновением для моей второй книги. Я не знаю, почему оно было срублено, в настоящее время существует множество предположений, но я могу только надеяться, что на то была очень веская причина", — написал он.

Ранее Фокус сообщал, что возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что их не проинформировали о стоимости блюда.

Также стало известно, что туристка заказала лобстера за $200 и совершила неожиданный поступок. Посетители были ошеломлены, когда женщина освободила ракообразное, прежде чем оно было приготовлено поварами известного ресторана на Средиземном море.