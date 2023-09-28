Жилье "достойное сказок": в Шотландии сдают в аренду дом Шрека на болоте (фото)

Гостей ждут вкусные вафли по утрам и природный ландшафт в уединенном доме, расположенном в лесу.

Компания Airbnb, предоставляющая услуги по аренде жилья, объявила о том, что в октябре путешественники смогут забронировать жилье "достойное сказок". Об этом пишет Insider.

Дом на болоте из фильма DreamWorks Animation "Шрек" будет доступно только в последние выходные в октябре. Получить жилье может любой человек. Проживание будет бесплатным если компания одобрит именно ваш запрос.

Гостей ждут вкусные вафли по утрам и природный ландшафт в уединенном доме, расположенном в лесу. Единственное, что может вызвать неудобства — это санузел, который находится в 20 метрах от жилья.

Жилье выглядит, как студии с двумя кроватями и одной ванной комнатой Фото: DreamWorks/Airbnb

Объявление о сдачи болота в аренду якобы написал лучший друг и закадычный друг Шрека Осел. Именно он указан как хозяин студии с двумя кроватями и одной ванной комнатой.

"Расположенное в глубине лесов Шотландского нагорья и украшенное уютными удобствами, накопленными Шреком за долгие годы, болото предлагает уединение, подобного которому нет нигде. Этот оазис, покрытый мхом и мутной водой, — идеальное место, где можно укрыться от деревенской жизни и приобщиться к красоте природы", — написал он в объявлении.

ЖИлье будет доступно только в последние выходные в октябре Фото: DreamWorks/Airbnb

Вокруг болота, расположенного в Хайленд-Совет (Шотландия), проложены тропы для исследования и бескрайняя природа для пикников. Для удобства гостей на территории отеля работает консьерж.

Издание отмечает, что на платформе бронирования жилья также представлены другие уникальные места проживания, как дом из ракушек, домики на деревьях и переоборудованные зерновые элеваторы.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина 8 лет жил в разных машинах и копил на дом. Николас Бауэр долгие годы жил, меняя транспортные средства, в которых ему приходилось ночевать посреди пустыни. За это время он накопил приличную сумму и смог подарить жилье для своей семьи.

Также стало известно, что застройщик сделал детскую площадку из 9 бревен. Местные жители недовольны действиями строительной компании, поскольку в их районе нет ничего для детей. Стоимость домов в этой части города составляет более полумиллиона фунтов стерлингов.