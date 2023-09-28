Низкая стоимость: тайный покупатель приобрел целый торговый центр по цене дома (фото)

В настоящее время в центре Kingsway расположено 36 торговых объектов, многие из которых пустуют, а также офисные помещения, тренажерный зал и автостоянка.

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В Великобритании целый торговый центр со Starbucks внутри, был продан по цене равной стоимости дома. Имя покупателя не разглашается. Об этом пишет Wales Online.

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В большинстве регионов Британии за 615 000 фунтов стерлингов на рынке недвижимости можно приобрести вполне приличную квартиру, но в Ньюпорте (Уэльс) этого хватило на целый торговый центр.

Уход компании Wilko мало способствовал росту стоимости торгового центра Kingsway в Ньюпорте, однако в нем по-прежнему остаются и работают Sainsbury's и Starbucks. Однако, судя по всему, такие крупные бренды не делают его более привлекательным для покупки. Тайный покупатель выложил за торговый центр 615 000 фунтов стерлингов. Это меньше, чем стоит четырехкомнатная квартира в Каэрлеоне (городское поселение в Великобритании).

В мае торговый центр был передан под управление компании Kingsway Investments LLP, управляющей центром и владеющей его арендными правами. В настоящее время он продан неназванному покупателю за сумму на 385 000 фунтов стерлингов ниже его ориентировочной цены.

В начале этого года владельцы арендованного торгового центра были сняты в связи с финансовыми трудностями. Предполагается, что покупка обеспечит долгосрочное будущее центра в Ньюпорте, который изо всех сил старается быть лучше конкурентов.

В настоящее время в центре расположено 36 торговых объектов Фото: Wales Online

В настоящее время в центре расположено 36 торговых объектов, многие из которых пустуют, а также офисные помещения, тренажерный зал и автостоянка.

По мнению эксперта по коммерческой недвижимости из Ньюпорта Дэна Смита из компании M4 Property Consultants, секрет будущего успеха торгового дома может заключаться в том, чтобы заполнить помещения более разнообразными арендаторами. В качестве примера он привел близлежащий торговый центр Newport Arcade, который в настоящее время процветает благодаря разнообразию арендаторов. В нем есть цветочный магазин, кофейня, художественная галерея и магазин для скейтеров.

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