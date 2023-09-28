Низька вартість: таємний покупець придбав цілий торговий центр за ціною будинку (фото)

Наразі в центрі Kingsway розташовано 36 торговельних об'єктів, багато з яких стоять порожні, а також офісні приміщення, тренажерний зал і автостоянка.

Related video

У Великій Британії цілий торговий центр зі Starbucks усередині продали за ціною, що дорівнює вартості будинку. Ім'я покупця не розголошується. Про це пише Wales Online.

Важливо

Легка здобич: понад 300 млн щурів-мутантів заполонили вулиці Великої Британії

У більшості регіонів Британії за 615 000 фунтів стерлінгів на ринку нерухомості можна придбати цілком пристойну квартиру, але в Ньюпорті (Уельс) цього вистачило на цілий торговий центр.

Відхід компанії Wilko мало сприяв зростанню вартості торгового центру Kingsway в Ньюпорті, проте в ньому, як і раніше, залишаються і працюють Sainsbury's і Starbucks. Однак, судячи з усього, такі великі бренди не роблять його більш привабливим для покупки. Таємний покупець виклав за торговий центр 615 000 фунтів стерлінгів. Це менше, ніж коштує чотирикімнатна квартира в Каерлеоні (міське поселення у Великій Британії).

У травні торговий центр було передано під управління компанії Kingsway Investments LLP, що управляє центром і володіє його орендними правами. Наразі його продано неназваному покупцеві за суму на 385 000 фунтів стерлінгів, нижчу за його орієнтовну ціну.

На початку цього року власники орендованого торгового центру були зняті у зв'язку з фінансовими труднощами. Передбачається, що купівля забезпечить довгострокове майбутнє центру в Ньюпорті, який щосили намагається бути кращим за конкурентів.

Наразі в центрі розташовано 36 торговельних об'єктів Фото: Wales Online

Наразі в центрі розташовано 36 торговельних об'єктів, багато з яких стоять порожні, а також офісні приміщення, тренажерний зал і автостоянка.

На думку експерта з комерційної нерухомості з Ньюпорта Дена Сміта з компанії M4 Property Consultants, секрет майбутнього успіху торговельного дому може полягати в тому, щоб заповнити приміщення більш різноманітними орендарями. Як приклад він навів довколишній торговий центр Newport Arcade, який зараз процвітає завдяки різноманітності орендарів. У ньому є квітковий магазин, кав'ярня, художня галерея і магазин для скейтерів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік 8 років жив у різних машинах і збирав на будинок. Ніколас Бауер довгі роки жив, змінюючи транспортні засоби, в яких йому доводилося ночувати посеред пустелі. За цей час він накопичив пристойну суму і зміг подарувати житло для своєї сім'ї.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.