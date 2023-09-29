"Не на том месте": женщина расплакалась, когда увидела свою новую татуировку (видео)

Вильма Хегглунд захотела набить шуточную надпись на своем лице, но результат ее разочаровал. В соцсетях ее раскритиковали из-за того, что клиентка не проконтролировала работу мастера.

Желание женщины сделать шуточную татуировку на внутренней губе обернулось слезами. Деталями 28 сентября поделились в медиа Mirror.

Вильма Хегглунд хотела тату на внутренней стороне губы. Это место подходит для "скрытых" татуировок, ведь для демонстрации надписи обычно нужно вывернуть губу. Однако женщина была настолько разочарована результатом, что кричала в слезах после посещения салона.

Причиной слез стало то, что мастер набил тату не на внутренней части губы, как планировалось, а снаружи. Надпись meow видно даже когда губы Хегглунд расслаблены.

"Он сделал татуировку не на том месте", — заявила разочарованная клиентка.

Пользователей соцсетей ошеломила история Хегглунд. Люди были удивлены, что женщина не чувствовала иглу и не понимала, где ей набивают надпись.

"Как вы не почувствовали разницы в размещении? Вам не приходилось держать губы открытыми?", — написал один из комментаторов.

Также в сети раскритиковали Хегглунд за то, что она не проверила размещение трафарета перед тем, как мастер начал забивать чернила под кожу.

Разочарованная клиентка решила удалить неудачную татуировку. Известно, что она уже прошла сеансы лазерного удаления и ныне ее губы не украшает надпись meow.

Напомним, в Австралии осудили участницу реалити-шоу за "грубый поступок" в супермаркете. Однако часть зрителей поддержала женщину, отметив, что так делают все.

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