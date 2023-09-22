7-летняя девочка вернулась домой с настоящей татуировкой: мать в шоке

Оказалось, что тетя набила изображение сердца не только своей племяннице, но и двум своим детям. При этом она не меняла иглу.

Related video

Женщина, известная в TikTok под ником Newskii, рассказала, что ее дочь Джейд была отправлена на каникулы к родственникам отца. Во время пребывания у своей тети Джейд позвонила маме и спросила, можно ли ей сделать татуировку. Newskii ответила "нет" и повесила трубку, думая, что на этом все закончится. Об этом пишет The Mirror.

Однако, когда Джейд вернулась домой, ее мать была шокирована, обнаружив на ее ноге неаккуратное и однобокое сердце.

Ньюскии рассказала о случившемся в серии видеороликов в TikTok. В одном из них она показала татуировку и написала: "Кто в здравом уме делает татуировку семилетнему ребенку? Остерегайтесь того, с кем вы отпускаете своих детей!".

Люди поспешили высказать свое мнение о ситуации, многие посоветовали ей обратиться в полицию. Некоторые также призвали мать вместе с дочерью посетить врача, чтобы убедиться, что татуировка не заражена.

В последующем видеоролике Newskii расспросила свою дочь о том, как именно происходили события. Джейд рассказала, что ее тетя предложила ей сделать татуировку, несмотря на то, что ее мать сказала "нет". По словам девочки, тетя также сделала татуировки своим двум детям, не меняя иглы.

Ньюскии пояснила, что она никогда не говорила, что Джейд может пойти к своей тете. Она отправила семилетнюю девочку к бабушке, которая потом без разрешения Newskii отправила Джейд к тете.

Женщина также утверждает, что полиция не смогла найти тетю, чтобы привлечь ее к ответственности.

"Я в шоке и очень зла", — сказала Newskii в одном из видеороликов. "Я не знаю, что делать".

7-летняя девочка набила татуировку Фото: The Mirror

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Многие люди выразили возмущение тем, что кто-то из членов семьи мог сделать татуировку семилетнему ребенку.

"Это ужасно", — написал один человек в комментариях к видеоролику Newskii. "Татуировки — это навсегда, и она должна была знать, что делает".

Другой человек сказал: "Это не только незаконно, но и неэтично. Это ребенок! Она не могла дать согласие на это".

Ньюскии сказала, что она надеется, что ситуация будет решена и ее тетя будет привлечена к ответственности. Она также надеется, что ее дочь сможет справиться с травмой, которую она получила.

"Я хочу, чтобы она знала, что она не виновата", — сказала Newskii. "Это не ее вина".

Напомним, Габриэла Перальта и ее муж Виктор, семейная пара из Аргентины, занесли свои имена в Книгу рекордов Гиннеса за "самое большое количество модификаций тела". У них в общей сложности 91 татуировка и модификация, включая шрамы, черные глазные яблоки и раздвоенный язык.

Напомним также, 56-летняя жительница Германии потратила 29 тысяч евро на татуировки по всему телу, чтобы выглядеть как "красивый луг".