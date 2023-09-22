7-річна дівчинка повернулася додому зі справжнім татуюванням: мати в шоці

Виявилося, що тітка набила зображення серця не тільки своїй племінниці, а й двом своїм дітям. При цьому вона не змінювала голку.

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Жінка, відома в TikTok під ніком Newskii, розповіла, що її дочка Джейд була відправлена на канікули до родичів батька. Під час перебування у своєї тітки Джейд зателефонувала мамі й запитала, чи можна їй зробити татуювання. Newskii відповіла "ні" і повісила слухавку, думаючи, що на цьому все закінчиться. Про це пише The Mirror.

Однак, коли Джейд повернулася додому, її мати була шокована, виявивши на її нозі неакуратне й однобоке серце.

Ньюскії розповіла про те, що трапилося, у серії відеороликів у TikTok. В одному з них вона показала татуювання і написала: "Хто при здоровому глузді робить татуювання семирічній дитині? Остерігайтеся того, з ким ви відпускаєте своїх дітей!".

Люди поспішили висловити свою думку про ситуацію, багато хто порадив їй звернутися в поліцію. Дехто також закликав матір разом із дочкою відвідати лікаря, щоб переконатися, що татуювання не заражене.

У подальшому відеоролику Newskii розпитала свою дочку про те, як саме відбувалися події. Джейд розповіла, що її тітка запропонувала їй зробити татуювання, попри те, що її мати сказала "ні". За словами дівчинки, тітка також зробила татуювання своїм двом дітям, не змінюючи голки.

Ньюскії пояснила, що вона ніколи не говорила, що Джейд може піти до своєї тітки. Вона відправила семирічну дівчинку до бабусі, яка потім без дозволу Newskii відправила Джейд до тітки.

Жінка також стверджує, що поліція не змогла знайти тітку, щоб притягнути її до відповідальності.

"Я в шоці й дуже зла", — сказала Newskii в одному з відеороликів. "Я не знаю, що робити".

7-річна дівчинка набила татуювання Фото: brit

Ситуація викликала широкий суспільний резонанс. Багато людей висловили обурення тим, що хтось із членів сім'ї міг зробити татуювання семирічній дитині.

"Це жахливо", — написала одна людина в коментарях до відеоролика Newskii. "Татуювання — це назавжди, і вона повинна була знати, що робить".

Інша людина сказала: "Це не тільки незаконно, а й неетично. Це дитина! Вона не могла дати згоду на це".

Ньюскії сказала, що вона сподівається, що ситуація буде вирішена і її тітка буде притягнута до відповідальності. Вона також сподівається, що її дочка зможе впоратися з травмою, яку вона отримала.

"Я хочу, щоб вона знала, що вона не винна", — сказала Newskii. "Це не її вина".

Нагадаємо, Габріела Перальта та її чоловік Віктор, сімейна пара з Аргентини, занесли свої імена в Книгу рекордів Гіннеса за"найбільшу кількість модифікацій тіла". У них загалом 91 татуювання і модифікація, зокрема шрами, чорні очні яблука і роздвоєний язик.

Нагадаємо також, 56-річна мешканка Німеччини витратила 29 тисяч євро на татуювання по всьому тілу, щоб виглядати як "красивий луг".