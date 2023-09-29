У вас всего 19 секунд: только 1 из 5 человек может найти "лишнюю" плитку (фото)

Этот тест проверяет вашу способность различать похожие на первый взгляд силуэты.

В новой хитрой головоломке людям предлагается найти на изображении нестандартную плитку менее чем за 19 секунд. С помощью этого теста издание Daily Express предлагает вам проверить свою наблюдательность и зрение.

Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Головоломки учат нас тому, как глаза и мозг должны работать вместе, чтобы вы всегда могли видеть едва заметные детали.

Данная головоломка от компании SGS Engineering является визуальной, поскольку проверяет ваше зрение и способность замечать аномалии.

Ваша задача — попытаться обнаружить нестандартную плитку за 19 секунд. По словам создателей этой головоломки, только один из пяти человек может решить ее менее чем за 30 секунд.

Попробуйте обнаружить нестандартную плитку на фоне остальных Фото: SGS Engineering

Создатели теста добавили, что среднее время, затрачиваемое на решение этой хитрой головоломки, составляет около 36 секунд.

Вы успели справиться с заданием за отведенное время? Не волнуйтесь, если нет — ответ обведен кружком на изображении ниже.

Выполнение этих упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: SGS Engineering

Такие головоломки отлично развивают когнитивные навыки, способствуют улучшению навыков решения задач и развитию памяти. Кроме того, это отличный способ сконцентрировать свое внимание на чем-то одном.

Выполнение этих упражнений может помочь предотвратить различные нейродегенеративные заболевания.

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?

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