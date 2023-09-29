"Мой двойник": женщина увидела в соцсети картину, похожую на нее саму и купила ее (фото)

Дженни Смит была поражена, когда ее семья прислала ей скриншот сообщения в Facebook, на котором была изображена нарисованная женщина, очень похожая на нее. Ей понадобилось несколько месяцев, чтобы получить этот рисунок.

Женщина из США увидела в интернете картину, похожую на нее, разыскала и купила ее, выставив в своей гостиной. Об этом пишет The Mirror.

Американка убедилась в том, что на рисунке изображен ее "двойник" и потратила несколько месяцев на поиски портрета.

43-летняя Дженни Смит была поражена, когда в июне ее семья прислала ей скриншот сообщения в Facebook, на котором была изображена женщина, "очень похожая на нее". На портрете можно было увидеть женщину с длинными вьющимися рыжими волосами и "большим" лбом. Сходство было просто поразительное и это заставило американку поверить в то, что перед ней ее "двойник".

Она сразу же поняла, что должна найти картину. Однако Дженни не ожидала, что рисунок находится более чем в 600 милях (965 км) от нее в антикварном магазине в Спрус Пайн, округ Митчелл, Северная Каролина, США.

Женщина утверждает, что она искала картину больше месяца, обзванивая антикварные лавки, обращаясь в группы сообщества в Facebook и даже прося помощи в пользователей TikTok. Один из них спустя три месяца связался с Дженни и сказал, что живет неподалеку от магазина, где была продана картина. Пользователь TikTok, который не назвал своего имени, приобрел картину всего за 10 долларов и уже через несколько дней отправил ее по почте домой американке в другой штат.

Картину купили всего за 10 долларов Фото: Kennedy News & Media

Теперь картина занимает почетное место в гостиной Дженни. Гости часто отмечают сходство между ней и женщиной, изображенной на полотне.

"Я сразу же подумала, что должна найти ее. Она должна быть у меня. Для меня это не какой-то случайный портрет, потому что на нем мой двойник. Я очень хотела эту картину, поэтому зашла в TikTok. Я даже вступила в группу Спрус Пайн в Facebook. Я пыталась полтора месяца, но потом сдалась, потому что никто не смог мне помочь, а в антикварном магазине не отвечали на звонки. Мне было очень грустно. Я никогда не видела своего двойника, потому что мне кажется, что я выгляжу иначе. Потом кто-то написал в комментариях, что находится в Спрюс Пайн и сможет достать для меня картину", — рассказала Дженни.

Теперь картина занимает почетное место в гостиной Дженни Фото: Kennedy News & Media

Женщина провела собственное исследование и выяснила, что художником считается Стивен Фаррис-младший, который уже скончался, и связалась с его внучкой через интернет. Дженни утверждает, что она рассказала ей, что картина была написана на одном из художественных курсов, которые посещал ее дедушка.

"Она сказала, что он ходил в художественные классы, где за картины садились случайные люди. Это безумие — думать, что где-то есть человек, который выглядит точно так же, как я", — добавила американка.

Ранее Фокус сообщал, что в США купленную за 4 доллара картину продали за $191 тысячу. Аукционный дом полагает, что рамка, в которой находится картина, была выбрана самим художником. Долгое время рисунок считали утерянным.

Также стало известно, что супруги нашли в старинном замке картину стоимостью $2,5 миллиона. Ранее полотно признавали подделкой, однако новое исследование обнаружило, что оно настоящее. Картина, изображающая мост через реку, висела на стене гостевого крыла замка на протяжении многих поколений. Теперь она может помочь семье оплатить счета.