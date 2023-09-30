Жуткая ярмарка в Германии: заброшенный парк аттракционов получит "новую жизнь" (видео)

Парк закрылся в 2002 году, но часто становился объектом посягательств злоумышленников и вандалов. Некогда любимые аттракционы были исписаны граффити, а легендарное гигантское красное колесо обозрения демонтировали.

Парк развлечений Шпреепарк в Германии принимал миллионы людей, но все испортил тайник с наркотиками, обнаруженный внутри аттракциона "Летающий ковер". Это послужило причиной закрытия парка. Он быстро превратился в "призрачную игровую площадку" для городских исследователей. Об этом пишет Daily Star.

Когда-то через турникеты Шпреепарка проходили миллионы посетителей, но сейчас он стал похож на апокалиптическую пустошь из фильма ужасов.

Давно заброшенный тематический парк в Берлине, открытый в 1969 году, долгие годы оставался заброшенным и заросшим. Его жуткие очертания служили "призрачной игровой площадкой" для городских исследователей. Парк площадью 56 акров закрылся в 2002 году, но часто становился объектом посягательств злоумышленников и вандалов.

Некогда любимые аттракционы были исписаны граффити, а легендарное гигантское красное колесо обозрения демонтировали. Шатающиеся рельсы американских горок, ведущие в туннели, были настолько проржавевшими, что казалось, будто они ведут к верной смерти.

Шатающиеся рельсы американских горок Фото: скриншот/YouTube

В 1990-х годах парк перешел под управление эксцентричного оператора парка развлечений Норберта Витте. Вместе со своей женой Пией он попытался вдохнуть в него новую жизнь, добавив новые аттракционы и внедрив новые функции. Однако количество посетителей так и не восстановилось, и в 2002 году парк был вынужден закрыться, накопив долги почти в 13 млн фунтов стерлингов.

Не желая признавать поражение, Витте решил "отремонтировать" шесть самых популярных аттракционов в рамках новой концепции развития Шпреепарка. Аттракционы Baby Flight, Butterfly, Fun Express, Jet Star, Spider и Flying Carpet были уложены в транспортные контейнеры. Вместо того чтобы найти своих хозяев в Лиме (Перу), аттракционы были отправлены обратно в Германию, где полиция обнаружила 167 кг кокаина на сумму 14 млн фунтов стерлингов, спрятанных в мачте "Летающего ковра". Витте отсидел четыре года в тюрьме, а его сын Марсель по-прежнему находится за решеткой, отбывая 20-летний срок за контрабанду наркотиков.

Гигантское красное колесо обозрения демонтировали в 2021 году Фото: скриншот/YouTube

После закрытия парк стал популярным местом для городских исследователей и нарушителей, здесь проводились различные перформансы и разовые мероприятия. В 2011 году в этом "жутком месте" снимался фильм "Ханна".

В настоящее время территория, примыкающая к реке Шпрее, остается под замком, хотя до того, как в 2014 году парк был выкуплен администрацией Берлина, по выходным проводились экскурсии.

Однако в августе того же года большая часть парка была уничтожена двумя пожарами. В настоящее время Шпреепарк находится в стадии масштабной реконструкции, ведутся работы по превращению его в экологичный парк, а культовое колесо обозрения, которое было демонтировано в 2021 году, будет восстановлено к 2026 году.

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