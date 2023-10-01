Постоянно болела: рентгеновский снимок показал, что тайно ела домашняя кошка (фото)

Ветеринары выявили загадочное образование в желудке домашнего животного. В итоге выяснилось, что оно состояло из 43 резинок для волос.

В Великобритании 8-летней кошке по кличке Тигренок пришлось сделать срочную операцию после того, как она тайно ела резинки для волос и постоянно болела. Об этом пишет BBC News.

Хозяйка животного Ребекка из Йоркшира, а также ее дочери Хлоя и Шарлотта были обеспокоены после того, как оно заболело таинственным образом.

Рентгеновский снимок, сделанный в ветеринарной клинике Minster Vets в Йорке, выявил загадочное образование в желудке кошки. В итоге выяснилось, что оно состояло из 43 резинок для волос, которые Тигренок съела дома. Это привело директора клиники в "ошеломление".

Ветеринар Сара Форд предупредила, что резинки для волос "очень соблазнительны" для кошек.

"Однажды у меня был случай, когда кошка съела 10 завязок для волос, но я не могла поверить, когда мы насчитали 43. Все они были спутаны и завязаны вместе, образовав большой комок, и ее желудок был настолько переполнен, что в нем почти не осталось места для чего-либо еще", — рассказа Сара Форд.

Кошке очень повезло, что она осталась жива, так как это образование могло заблокировать ее кишечник Фото: VETPARTNERS

Кошке очень повезло, что она осталась жива, так как это образование могло заблокировать ее кишечник, что привело бы к серьезным проблемам. Ветеринары предупреждают, что домашние животные должны держаться подальше от фенечек, завязок и ленточек, ведь они очень заманчивы для игры.

"Мы были в шоке, когда узнали, сколько она съела. Девочки очень переживали, пока она находилась в больнице", — рассказала позже Ребекка.

Теперь семья следит за тем, чтобы все завязки для волос были убраны подальше от любопытной кошечки.

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