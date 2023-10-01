Необычные кадры 1938 года: "путешественницу во времени" заметили со смартфоном с руках

Женщина якобы разговаривает по мобильному телефону за несколько десятилетий до того, как эта технология была изобретена.

Кадры 1938 года подарили людям надежду на то, что путешествия во времени возможны, после того как на них была замечена женщина, разговаривающая по, судя по всему, мобильному телефону. Об этом пишет Daily Star.

Снятые в конце 1930-х годов кадры вызвали переполох среди сторонников теорий о путешествиях во времени. На видео женщина подносит руку к уху, как будто держит телефон и разговаривает. Однако даже человеку с самыми элементарными знаниями истории ясно, что в 1938 году носить с собой беспроводной телефон было невозможно.

В связи с этим запечатленные кадры заставили радоваться любителей конспирологии, которые получили новое "доказательство" того, что путешествия во времени действительно существуют. По их мнению, на кадрах отчетливо видно, как женщина разговаривает по мобильному телефону за несколько десятилетий до того, как эта технология была изобретена.

Видео было снято на заводе в США 85 лет назад Фото: Daily Mail

Видео было снято на заводе в США 85 лет назад. С момента загрузки на YouTube ролик набрал более 1,7 млн просмотров. Особое внимание привлекло то, что молодая женщина в платье была замечена якобы разговаривающей по телефону. Действительно ли она держит смартфон или просто чешет лицо, подтвердить невозможно, но, судя по всему, у нее в руке что-то есть.

"Женщина, которую вы видите, — это моя прабабушка Гертруда Джонс. Ей было 17 лет. Я расспрашивала ее об этом видео, и она очень хорошо его помнит. Она рассказала, что на заводе Dupont был отдел телефонной связи. Они экспериментировали с беспроводными телефонами. Гертруда и еще пять женщин получили эти беспроводные телефоны на неделю. Гертруда разговаривает с одним из ученых, держащим в руках другой беспроводной телефон, который стоит справа от нее, когда она проходит мимо", — написал один из зрителей.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям"

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.