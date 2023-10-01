"Настоящий гонщик": камера зафиксировала собаку за рулем движущегося автомобиля (фото)

Владелец утверждал, что дружелюбная коричневая охотничья собака перепрыгнула через сиденье на его колени в самый не подходящий момент. Его нашли и оштрафовали.

Словацкие полицейские были удивлены после того, как камера зафиксировала собаку за рулем движущегося автомобиля. Владелец машины был оштрафован. Об этом сообщили правоохранительные органы Словакии в Facebook.

Наши четвероногие друзья способны научиться многому, но сдача экзамена по вождению не входит в это число. Пускать за руль животных запрещено и этот закон редко применяется на практике. Однако в тихой деревушке Штерусы, расположенной к северо-востоку от столицы Братиславы, камера контроля скорости зафиксировала животное в машине на дороге.

Увидев снимок парня с животным за рулем автомобиля, превысившего скорость, полицейские "потеряли дар речи". В конце концов, не зная, что делать со всей этой ситуацией, полицейские решили отнестись к ней с пониманием, опубликовав забавное заявление в Facebook.

"Мистер Пес, вы превышаете скорость в деревне. Ваши водительские удостоверения…", — написали сотрудники полиции.

Владельца автомобиля нашли и оштрафовали. Фото: Facebook

После быстрого поиска сотрудники правоохранительных органов нашли владельца животного и оштрафовали его. Однако у него нашлось интересное объяснение тому, как его питомец оказался за рулем на скорости в 84 миль в час. Мужчина утверждал, что дружелюбная коричневая охотничья собака перепрыгнула через сиденье на его колени в самый не подходящий момент. Однако, несмотря на то, что некоторым такой вариант развития событий покажется забавным, в конечном итоге все оказалось не так, поскольку, судя по кадрам, в момент, предшествовавший снимку, не было никаких резких движений.

Сообщение набрало более 7,1 тысячи реакций и люди со всего мира поддержали собаку. Многие шутили, что их домашние животные обычно не забывают документы, а некоторые порассуждали об их водительских талантах.

"На самом деле, охотничьи собаки — очень хорошие водители, лучше, чем многие люди, которых я знаю. Возможно он настоящий гонщик", — написал один из пользователей соцсети.

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