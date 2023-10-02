Купил Rolls Royce: работник немецкого музея заменил картину на подделку и продал оригинал

Мужчина подменил и продал известное произведение искусства. Кроме того, он похитил еще 3 картины из архива музея.

В Германии сотрудник музея заменил картину подделкой, а затем продал оригинал, чтобы купить предметы роскоши, такие как Rolls Royce и дорогие наручные часы. Об этом пишет CNN.

30-летний мужчина, имя которого не называется из-за строгих законов мюнхенского суда о конфиденциальности, был также признан виновным в краже трех других произведений искусства. Он избежал тюремного заключения, но был приговорен к 21 месяцу лишения свободы условно и обязан выплатить музею более 60 600 евро.

В пресс-релизе, опубликованном в понедельник, окружной суд Мюнхена сообщил, что при вынесении приговора было учтено, что мужчина признал свою вину и продемонстрировал "искреннее раскаяние".

"Он сказал, что действовал, не задумываясь. Сегодня он уже не может объяснить свое поведение", — говорится в решении суда.

Мужчина, являвшийся сотрудником Немецкого музея в Мюнхене, работал в отделе управления коллекциями с мая 2016 года по апрель 2018 года. В это время он похитил картину Франца фон Штука "Сказка о принце-лягушонке", заменил ее подделкой, а оригинал выставил на торги. Мюнхенскому аукционному дому он солгал, сказав, что картина когда-то принадлежала его дедушке, бабушке или прадедушке.

Картина Франца фон Штука "Сказка о принце-лягушонке" Фото: Википедия

Впоследствии картина была продана швейцарской галерее за 70 тысяч евро, а мужчина получил почти 50 тысяч евро наличными, после вычета аукционных сборов.

Кроме того, он похитил из хранилища музея еще три картины и успешно продал две из них — "Испытание вином" Эдуарда фон Грютцнера и "Две девушки собирают дрова в горах" Франца фон Дефреггера. Одна из работ была продана с аукциона, а вторая приобретена непосредственно аукционным домом, что принесло ему еще 11 490 евро.

"Вырученные деньги он использовал для погашения долгов и финансирования роскошного образа жизни. Подсудимый бессовестно воспользовался возможностью доступа к хранилищам… и продал ценные культурные ценности, чтобы обеспечить себе высокий уровень жизни и покрасоваться"., — говорится в решении суда.

Ранее Фокус сообщал, что в США купленную за 4 доллара картину продали за $191 тысячу. Аукционный дом полагает, что рамка, в которой находится картина, была выбрана самим художником. Долгое время рисунок считали утерянным.

Также стало известно, что супруги нашли в старинном замке картину стоимостью $2,5 миллиона. Ранее полотно признавали подделкой, однако новое исследование обнаружило, что оно настоящее. Картина, изображающая мост через реку, висела на стене гостевого крыла замка на протяжении многих поколений. Теперь она может помочь семье оплатить счета.