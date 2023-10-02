У женщины было заложено ухо: перекись водорода заставила выползти паука (видео)

На записи можно видеть, что небольшое количество жидкости заставило насекомое выползти из уха.

Автор канала в TikTok рассказала, что у ее матери было заложено ухо, и она не могла понять, что находится внутри. Но после того, как налили немного перекиси водорода, из уха выползло насекомое, судя по всему, паук. Пост пользовательница munimarin опубликовала в TikTok.

На записи можно видеть, что небольшое количество жидкости заставило насекомое выползти из уха.

Затем обе женщины на видео смеялись и радовались, что произошедшее удалось снять.

Из "заложенного" уха выполз паук

Ролик набрал более 53 млн просмотров и около 100 тысяч комментариев. Подписчики были шокированы.

Кто-то сказал, что у него появился еще один повод для страха.

"Думал, это видео про ушную серу. Я не был готов, к тому, что увидел", — написал еще один.

Другой добавил, что теперь будет спать с закрытыми ушами.

Некоторые были впечатлены тем, как матери и дочери удалось сохранять спокойствие.

Напомним, что в лесах Таиланда обнаружили странного паука с неоново-синими лапами. Размеры нового вида впечатляют, обитает он в мангровых лесах.

Также сообщалось, что яд насекомого может стать потенциальным лекарством от рака. Насекомое, получившее название благодаря своей густой "шевелюре", оказалось под прицелом микроскопа ученых. Все из-за необычной способности проникать в клетки.