"Видели маленькие ножки монстра": врачи обнаружили необычную находку в ухе девушки (видео)

Врачи смогли быстро достать насекомое с помощью пинцета. Женщина жаловалась, что ее ухо кровоточило — она чувствовала позор и боль во время медицинской процедуры.

Related video

В Каталонии (Испания) молодая девушка Айрис Новау обратилась к врачам из-за кровотечения из уха, в котором медики обнаружили моль. Об этом пишет издание Mirror.

"Когда жучок решает жить в твоем ухе. Мое ухо кровоточило, и они (врачи, — ред.) могли видеть только маленькие ножки монстра. Я уже плакала, потому что вдруг осознала, какой это позор", — сказала Айрис Новау.

В издании отметили, что врачи смогли быстро достать насекомое с помощью пинцета. Процесс того, как медики помогали девушке, сняли на камеру. В ролике видно, как врач осматривает ухо девушки, которая сидит. Затем Айрис легла, а медик смогла быстро вытащить насекомое. Во время этого девушка почувствовала боль, ее выражение лица изменилось, и она начала кричать. Далее на видео показывают насекомое, которое некоторое время жило в ухе Айрис.

Важно

Удивила медиков: обезьяна трижды сама обращалась в больницу, где ей оказывали помощь

"Продюсеры моей жизни всегда имеют еще один этаж для подвала моей неудачи", — пошутила девушка.

Кроме этого, событие прокомментировали пользователи соцсетей.

"Боже, вот почему я так паникую, когда вижу их (насекомых, — ред.)", — написали в сети.

Другой пользователь сообщил, что после этого события у него появился еще один страх. Тогда как еще один сказал, что остался бы в коме на всю жизнь, если бы подобная ситуация случилась с ним.

Напомним, в Канаде 33-летняя Сара Кемпински вышла из комы за 4 дня до собственной свадьбы. Она не могла стоять без ходунков, однако вместе с медиками училась заново ходить. Девушке не пришлось переносить свадьбу. Кроме этого, она смогла пойти к алтарю со своим отцом без ходунков.

В США девушка, которая кормит грудью своего 30-летнего мужа заявила, что благодаря этому их эмоциональная связь стала "в 10 раз лучше". Женщина отдает часть своего молока мужу, поскольку ее грудь производит его больше, чем могут потребить дети.