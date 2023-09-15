"Бачили маленькі ніжки монстра": лікарі виявили незвичану знахідку у вусі дівчини (відео)

Лікарі змогли швидко дістати комаху за допомогою пінцета. Жінка скаржилася, що її вухо кровоточило — вона відчувала ганьбу та біль під час медичної процедури.

Related video

В Каталонії (Іспанія) молода дівчина Айріс Новау звернулася до лікарів через кровотечу з вуха, в якому медики виявили міль. Про це пише видання Mirror.

"Коли жучок вирішує жити у твоєму вусі. Моє вухо кровоточило, і вони (лікарі, — ред.) могли бачити лише маленькі ніжки монстра. Я вже плакала, бо раптом усвідомила, яка це ганьба", — сказала Айріс Новау.

У виданні зазначили, що лікарі змогли швидко дістати комаху за допомогою пінцета. Процес того, як медики допомагали дівчині, зняли на камеру. У ролику видно, як лікар оглядає вухо дівчини, яка сидить. Потім Айріс лягла, а медикиня змогла швидко витягнути комаху. Під час цього дівчина відчула біль, її вираз обличчя змінився, і вона почала кричати. Далі на відео показують комаху, яка деякий час жила у вусі Айріс.

Важливо

Здивувала медиків: мавпа тричі сама зверталася до лікарні, де їй надавали допомогу

"Продюсери мого життя завжди мають ще один поверх для підвалу моєї невдачі", — пожартувала дівчина.

Крім цього, подію прокоментували користувачі соцмереж.

"Боже, ось чому я так панікую, коли бачу їх (комах, — ред.)", — написали в мережі.

Інший користувач повідомив, що після цієї події в нього з'явився ще один страх. Тоді як ще один сказав, що залишився б в комі на все життя, якби подібна ситуація трапилася з ним.

Нагадаємо, в Канаді 33-річна Сара Кемпінські вийшла з коми за 4 дні до власного весілля. Вона не могла стояти без ходунків, проте разом з медиками вчилася заново ходити. Дівчині не довелося переносити весілля. Крім цього, вона змогла піти до вівтаря зі своїм батьком без ходунків.

У США дівчина, яка годує грудьми свого 30-річного чоловіка заявила, що завдяки цьому їхній емоційний зв'язок став "у 10 разів кращим". Жінка віддає частину свого молока чоловікові, оскільки її груди виробляють його більше, ніж можуть спожити діти.