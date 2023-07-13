Лечебная гусеница Трампа. Яд насекомого может стать потенциальным лекарством от рака

Насекомое, необычно прозванное из-за своей густой "шевелюры", оказалось под прицелом микроскопа ученых, из-за ее необычной способности пробивать клетки.

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Ничто так не будоражит научный мир, как неожиданное открытие, находящееся под носом у ученых уже продолжительное время. На этот раз неожиданным открытием стала гусеница аспида, известная под научным названием Megalopyge opercularis. Ученые из Квинслендского университета в Австралии обнаружили, что яд этого существа функционирует аналогично некоторым вредоносным бактериям, что может стать решающим фактором в разработке новых методов лечения, возможно, даже рака. О новом необычном открытии пишет New Atlas.

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Гусеница аспида, которую часто шутливо называют гусеницей Дональда Трампа из-за ее необычного внешнего вида, обладает ядом, который "пробивает дыры" в клетках. Эта функция поразительно похожа на поведение в нашем организме кишечной палочки и сальмонеллы — известных бактерий, способных вызывать заболевания. Эта ядовитая гусеница, встречающаяся в основном в южных районах США, является носителем этого уникального признака уже более 400 млн. лет.

Эндрю Уокер, ученый из Квинслендского университета и один из авторов исследования, видит в этой способности потенциал для доставки лекарств. Он предполагает, что мы сможем сконструировать молекулу таким образом, чтобы она доставляла полезные лекарства в здоровые клетки или избирательно уничтожала раковые клетки.

Последствия контакта с опасной гусиницей-модницей Фото: University of Queensland

Однако в дикой природе не стоит подходить слишком близко к гусенице аспида. Среди пушистых щетинок у них спрятаны острые ядовитые колючки, укус которых может вызвать от неприятного ожога до тяжелых реакций, которые могут привести вас в отделение неотложной помощи.

Это открытие прокладывает путь к широким возможностям для дополнительных исследований, тем более что яд гусениц изучался не так подробно, как яд змей или пауков. Как отмечает Уокер, "яды — это богатый источник новых молекул, которые могут быть разработаны в качестве лекарств будущего, пестицидов или использованы в качестве научных инструментов".

Проще говоря, яд этой гусеницы может стать переломным моментом в мире медицины. Он может способствовать созданию более эффективных систем доставки лекарств, новых медикаментов и даже методов лечения рака.

Однако не стоит думать, что это означает, что лекарство от рака уже не за горами. Это открытие действительно интересно, но оно является лишь одним из кусочков большой головоломки. Необходимо провести еще много исследований, прежде чем переработанный яд гусеницы появится на прилавках фармацевтических магазинов.

Таким образом, несмотря на то, что мы можем не до конца оценить гусеницу аспиду, встретив ее на своем заднем дворе, эта маленькое создание может стать ключом к значительным достижениям в медицине в будущем. Либо источником проблем для любого неосторожного исследователя, берущего в руки непонятных насекомых.

Для дальнейшего ознакомления с этим интересным исследованием и его виновником, посмотрите видеоролик ниже.

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