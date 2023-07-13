Лікувальна гусениця Трампа. Отрута комахи може стати потенційними ліками від раку

Комаха, незвично прозвана через свою густу "шевелюру", опинилася під прицілом мікроскопа вчених, через її незвичайну здатність пробивати клітини.

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Ніщо так не розбурхує науковий світ, як несподіване відкриття, яке перебуває під носом у вчених уже тривалий час. Цього разу несподіваним відкриттям стала гусениця аспіда, відома під науковою назвою Megalopyge opercularis. Вчені з Квінслендського університету в Австралії виявили, що отрута цієї істоти функціонує аналогічно деяким шкідливим бактеріям, що може стати вирішальним фактором у розробці нових методів лікування, можливо, навіть раку. Про нове незвичайне відкриття пише New Atlas.

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Гусениця аспіда, яку часто жартівливо називають гусеницею Дональда Трампа через її незвичайний зовнішній вигляд, володіє отрутою, яка "пробиває дірки" в клітинах. Ця функція дтвовижно схожа на поведінку в нашому організмі кишкової палички і сальмонели — відомих бактерій, здатних викликати захворювання. Ця отруйна гусінь, що трапляється переважно в південних районах США, є носієм цієї унікальної ознаки вже понад 400 млн років.

Ендрю Вокер, вчений з Квінслендського університету і один з авторів дослідження, бачить у цій здатності потенціал для доставки ліків. Він припускає, що ми зможемо сконструювати молекулу таким чином, щоб вона доставляла корисні ліки в здорові клітини або вибірково знищувала ракові клітини.

Наслідки контакту з небезпечною гусеницею-модницею Фото: University of Queensland

Однак у дикій природі не варто підходити надто близько до гусениці аспіда. Серед пухнастих щетинок у них заховані гострі отруйні колючки, укус яких може спричинити від неприємного опіку до важких реакцій, що можуть привести вас до відділення невідкладної допомоги.

Це відкриття прокладає шлях до широких можливостей для додаткових досліджень, тим паче що отрута гусениць вивчалася не так докладно, як отрута змій або павуків. Як зазначає Вокер, "отрути — це багате джерело нових молекул, які можуть бути розроблені як ліки майбутнього, пестициди або використані як наукові інструменти".

Простіше кажучи, отрута цієї гусениці може стати переломним моментом у світі медицини. Вона може сприяти створенню ефективніших систем доставки ліків, нових медикаментів і навіть методів лікування раку.

Однак не варто думати, що це означає, що ліки від раку вже не за горами. Це відкриття дійсно цікаве, але воно є лише одним зі шматочків великої головоломки. Необхідно провести ще багато досліджень, перш ніж перероблена отрута гусениці з'явиться на прилавках фармацевтичних магазинів.

Таким чином, попри те, що ми можемо не до кінця оцінити гусінь аспіду, зустрівши її на своєму задньому дворі, ця маленька істота може стати ключем до значних досягнень у медицині в майбутньому. Або джерелом проблем для будь-якого необережного дослідника, який бере в руки незрозумілих комах.

Для подальшого ознайомлення з цим цікавим дослідженням і його винуватцем, подивіться відеоролик нижче.

Дослідження отрути гусениць виявило токсини, запозичені у бактерій

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