"Они семья": в сети показали, как йети гуляет по лесу с детенышем на спине (фото)

Многие люди верят в существование загадочного существа, которого часто называют Бигфутом. Новые фотографии предполагаемой семьи снежного человека вызвали дискуссию в интернете.

В сети появились снимки высокого разрешения, на которых предполагаемый снежный человек идет по лесу в штате Нью-Йорк (США) с детенышем на спине. Многие люди уверены в том, что снимки могут быть реальны. Об этом пишет Daily Star.

Фотографии предполагаемой семьи снежного человека вызвали дискуссию в интернете. Некоторые люди уверены, что на четких снимках изображен йети с маленьким детенышем на спине в Биконе (штат Нью-Йорк). Предполагаемая "мама и малыш" были запечатлены во время прогулки по лесу среди бела дня. Недавно фотографии были опубликованы в социальной сети Facebook, и пользователи не могли понять, что за существо попало в кадр. В попытке разгадать истину, был открыт блог, в котором рассматриваются другие снимки, сделанные в Биконе.

"Я открыл эту страницу в ответ на многочисленные случаи наблюдения снежного человека в районе Бикона, штат Нью-Йорк, за последний год", — можно увидеть такой текст на сайте.

На фотографиях в блоге предполагаемые снежные люди, в том числе молодые, играют с оленями в лесу. Предполагается, что сайт был создан еще в 2014 году.

"Мама с новорожденным. Они семья. Она омывает его в близлежащем ручье после рождения", — прокомментировал один человек снимок снежного человека с детенышем.

Предполагаемый снежный человек с детенышем на спине Фото: Facebook

Однако не все люди были уверены, что по лесу прогуливается йети.

"Нет, если он похож на человека по размеру и пропорциям, то это скорее всего человек, а не йети. Ничто в этой фотографии не говорит об анатомии чего-либо, кроме человека, если человек мог поместиться в костюм, то это, вероятно он", — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что рыбак поймал редкую рыбу с "человеческими зубами". Мужчина не мог поверить в свою удачу. Ему показалось, что огромное существо "улыбается" ему.

Также стало известно, что что американец был поражен, разрезав пойманную им рыбу. Многие люди писали в соцсетях, что не знали о существовании такого вида. Недавно рыбак рассказал, как филе голубого цвета выглядит в приготовленном виде.