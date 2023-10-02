"Огромное чудовище": рыбак поймал редкую рыбу с "человеческими зубами" (фото)

Мужчина не мог поверить в свою удачу. Ему показалось, что огромное существо "улыбается" ему.

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В США мужчина поймал рыбу с полным ртом "человеческих зубов", которая стала рекордным уловом в штате Мэриленд. Овцеголовая рыба, также известная как рыба-каторжник, весила 16,6 фунта (чуть более, 7,3 кг). Об этом пишет Daily Star.

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38-летний Брайан Саммерлин был удивлен, обнаружив рыбу с полным ртом "человеческих зубов". По его словам, она была похожа на "огромное чудовище".

Мужчина рыбачил в Танжер-Саунд у берегов американского штата Мэриленд, когда поймал рыбу, в существования которой даже не мог поверить. Американец думал, что огромное существо "улыбается" ему.

Издание отмечает, что овцеголовую рыбу трудно поймать, довольно часто она крадет наживку рыбаков и просто уплывает. Однако в этот раз Брайану повезло и одна из них зацепилась за его леску. Рыбак был доволен свои уникальным уловом.

"Это удивительные рыбы, которые приспособились к пище, которой они питаются. У них есть передние зубы, которыми они могут откусывать балянусы от любых подводных конструкций. Кроме того, в верхней и нижней частях рта у них есть зубы, похожие на моляры, чтобы дробить ракообразных. Моя дочь хочет сохранить эти челюсти, чтобы положить их под подушку для зубной феи, потому что они выглядят так же, как человеческие зубы", — рассказал американец

Рыба-каторжник — очень сильное и упорное существо Фото: PEN NEWS

Рыба-каторжник — очень сильное и упорное существо. Представитель этого вида всегда хочет вернуться на дно. Именно поэтому его очень трудно поймать, ведь из-за структуры дна обрывается леска.

С помощью своего друга Криса, мужчина все же смог вытащить рыбу весом 16,6 фунта (чуть более, 7,3 кг), которая побила предыдущий рекорд, установленный в августе 2020 года в Мэриленде. Он составлял 14,1 фунта (чуть более 6,3 кг). Взвешивание рыбы после улова проводилось в магазине Kool Ice and Seafood.

"Я всегда знал, что есть возможность побить рекорд. Моя семья также с удовольствием поела эту рыбу. Она стала одним из любимых блюд моей семьи", — добавил рыбак.

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии "умный динго" ограбил лодку, украв сумку и закуски. Животное успело трижды сплавать от берега к кораблю туристов, которые оставили свои вещи без присмотра. Многих пользователей соцсетей позабавила сообразительность собаки.

Также стало известно, что американец был поражен, разрезав пойманную им рыбу. Многие люди писали в соцсетях, что не знали о существовании такого вида. Недавно рыбак рассказал, как филе голубого цвета выглядит в приготовленном виде.