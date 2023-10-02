"Величезне чудовисько": рибалка спіймав рідкісну рибу з "людськими зубами" (фото)

Чоловік не міг повірити у свою удачу. Йому здалося, що величезна істота "посміхається" йому.

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У США чоловік спіймав рибу з повним ротом "людських зубів", яка стала рекордним уловом у штаті Мериленд. Вівцеголова риба, також відома як риба-каторжник, важила 16,6 фунта (трохи більше, 7,3 кг). Про це пише Daily Star.

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38-річний Браян Саммерлін був здивований, виявивши рибу з повним ротом "людських зубів". За його словами, вона була схожа на "величезне чудовисько".

Чоловік рибалив у Танжер-Саунд біля берегів американського штату Мериленд, коли спіймав рибу, в існування якої навіть не міг повірити. Американець думав, що величезна істота "посміхається" йому.

Видання зазначає, що вівцеголову рибу важко спіймати, досить часто вона краде наживку рибалок і просто тікає. Однак цього разу Браяну пощастило й одна з них зачепилася за його волосінь. Рибалка був задоволений свої унікальним уловом.

"Це дивовижні риби, які пристосувалися до їжі, якою вони харчуються. У них є передні зуби, якими вони можуть відкушувати балянуси від будь-яких підводних конструкцій. Крім того, у верхній і нижній частинах рота в них є зуби, схожі на моляри, щоб дробити ракоподібних. Моя донька хоче зберегти ці щелепи, щоб покласти їх під подушку для зубної феї, тому що вони мають такий самий вигляд, як людські зуби", — розповів американець.

Риба-каторжник — дуже сильна і наполеглива істота Фото: нечто на пляже

Риба-каторжник — дуже сильна і наполеглива істота. Представник цього виду завжди хоче повернутися на дно. Саме тому його дуже важко спіймати, адже через структуру дна обривається волосінь.

За допомогою свого друга Кріса, чоловік все ж зміг витягнути рибу вагою 16,6 фунта (трохи більше ніж 7,3 кг), яка побила попередній рекорд, встановлений у серпні 2020 року в Мериленді. Він становив 14,1 фунта (трохи більше ніж 6,3 кг). Зважування риби після улову проводилося в магазині Kool Ice and Seafood.

"Я завжди знав, що є можливість побити рекорд. Моя сім'я також із задоволенням поїла цю рибу. Вона стала однією з улюблених страв моєї родини", — додав рибалка.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії "розумний дінго" пограбував човен, вкравши сумку і закуски. Тварина встигла тричі сплавати від берега до корабля туристів, які залишили свої речі без нагляду. Багатьох користувачів соцмереж потішила кмітливість собаки.

Також стало відомо, що американець був вражений, розрізавши спійману ним рибу. Багато людей писали в соцмережах, що не знали про існування такого виду. Нещодавно рибалка розповів, який вигляд філе блакитного кольору має в приготованому вигляді.