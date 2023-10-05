На одно лицо: учителя РФ поздравили Путина с днем рождения портретами Бандеры (фото, видео)

Российские учителя провели флешмоб в честь дня рождения главы Кремля. Во время акции использовали портрет молодого Степана Бандеры и даже не узнали его.

В РФ готовятся поздравлять президента РФ Владимира Путина с 71-ым днем рождения, который будут отмечать 7 октября. Учителя одной из российских школ решили присоединиться к "праздничным" мероприятиям и провели торжественный флешмоб. Для этого сфотографировались с табличками, на которых вместо Путина был изображен идеолог украинского националистического движения Степан Бандера. О том, каким образом в руках учителя оказался портрет Бандеры, написало издание The Insider.

Инцидент произошел с учителями школы в селе Карцово в Калужской области РФ. На фотографиях и видео видно, как дети и взрослые показывают изображение Степана Бандеры, имея в виду, что это Путин в молодости. На плакатах также приведены цитаты Бандеры, хотя рядом с ними и есть фразы в честь главы Кремля.

Фото: Соцсети

Как выяснилось, флешмоб провел белорусский пранкер Владислав Бохан. В соцсетях он объяснил, как и зачем провел акцию.

День рождения Путина — курьез в российской школе

Бохан прислал дирекции школы письмо "от депутата "Единой России". В письме было предложение провести флешмоб в честь Путина. К письму приобщил соответствующие материалы — плакаты, афиши — на которых был изображен глава Кремля "в молодости". Также приводились его высказывания относительно веры и развития граждан. При этом в школе не узнали по фото, что вместо Путина был изображен Бандера — они оказались "на одно лицо".

Дирекция активно взялась за дело: распечатала несколько десятков плакатов, привлекли к флешмобу учителей и учеников, прислала отчет якобы депутату.

Пранкер опубликовал результат своей акции, которую он назвал "Знай врага в лицо!", и объяснил, зачем это сделал. По его мнению, народ в России поддерживает действия президента Путина и не делает ничего, чтобы остановить войну в Украине. Они вроде бы единомышленники с Кремлем, но "неискренни" и на самом деле ничего не знают о "враге", с которым им предлагают сражаться.

"Податливый народ жаждет здоровья вождю, слушает праведно его цитаты в день его рождения для скорейшего разгрома врага. Однако действительность заставляет усомниться в искренности страждущих, когда ловким движением руки на плакате "нашим президентом" становится Степан Бандера, который сопровождает его речи. Говорят, врага следует знать в лицо... Так там ли враг на самом деле, где его ищут?" — цитирует Бохана The Insider.

Также издание напомнило другие акции пранкера. В частности, в 2022 году он заставил жителей российской глубинки провести субботник под гитлеровскими лозунгами "Труд освобождает", и они снова не заметили подмены. В 2023 году оккупантов на Донбассе убедил провести "День опричника", при этом пригрозив, что их накажут руководители из Москвы.

Отметим, аналитики попытались спрогнозировать, чего можно ожидать от нынешнего празднования дня рождения Путина. В частности, возможна эскалация войны в Украине, включая ядерный шантаж. Тогда же в росСМИ выступила пропагандистка Маргарита Симоньян: заявила, что не произойдет ничего страшного, если над Сибирью взорвать ядерную бомбу.

Напоминаем, представитель правительства США ожидают очередного вмешательства Путина в выборы президента. Отмечают, что на этот раз россияне будут действовать еще более изобретательно. Между тем глава Кремля намекнул, что имеет достаточно много сторонников в Европе. По его мнению, их не заметно, потому что они ведут себя слишком тихо.