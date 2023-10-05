"Психанул": турист из России пытался вилкой заколоть мужчину в самолете из Бангкока (фото)

Россиянин как раз собрался трапезничать, а его сосед начал ерзать и мешать ему орудовать вилкой.

35-летний россиянин устроил расправу в самолете "Аэрофлота", который летел из Бангкока в Москву. Он с вилкой напал на соседа в салоне. Об этом пишет российское издание SHOT.

По информации издания, 35-летний житель Хабаровска Алексей Ф. откинул столик, чтобы спокойно поесть во время длительного перелета. Во время трапезы его сосед постоянно ерзал туда-сюда и качал поднос с едой.

"Алексей психанул, схватил вилку и со всей силы начал колоть ею пассажира. Успел ударить три раза в плечо, грудь и спину", — говорится в сообщении.

Расправу проголодавшегося и разъяренного россиянина над соседом заметили бортпроводники, столовый прибор отобрали, а самого туриста скрутили и сковали в пластиковые наручники.

После посадки в Шереметьево туриста передали полицейским.

Сам Алексей Ф. прокомментировал свою атаку: "Я думал, я его пырну, и он исчезнет".

После рассказа дебошира присутствующие сделали выводы, что ему кроме перекуса нужна еще и психологическая помощь.

Напомним, что в городе Уссурийск на территории РФ прорвало дамбу. Вместо помощи другим людям двое мужчин устроили драку. Один из россиян пытался притопить оппонента.

Ранее сообщалось, что российского туриста с дамой сердца отдубасили работники отеля в Турции.