"Водная драка": один россиянин едва не утопил другого посреди затопленного Уссурийска (видео)

Дискуссия двух мужчин посреди затопленной улицы переросла в удары руками. Пока очевидцы молча снимали происшествие, один из оппонентов оказался полностью под водой.

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В городе Уссурийск на территории РФ прорвало дамбу, возведенную для сдерживания паводков. Однако вместо помощи другим людям местные устроили драку посреди затопленной улицы. Соответствующими кадрами поделились 13 августа в медиа RT.

"В Уссурийске из-за паводка даже драки стали водными. Видео публикуют в местных группах", — написали журналисты.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как двое мужчин начинают спорить, стоя по шею в воде посреди городской улицы. Забыв об аргументах, один из оппонентов начинает наносить удары руками, после чего начинается драка.

Стоит отметить, что очевидцы происшествия за кадром только наблюдают и призывают снимать момент. Реакция россиян меняется лишь после того, как один из оппонентов оказывается полностью под водой, рискуя утонуть посреди Уссурийска. Тогда свидетели начинают кричать и просить мужчин выйти из воды.

Напомним, 28 июля в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный темнокожий мужчина кричит "Погнали! За ЧВК "Вагнер"" и нокаутирует ногами двух россиян.

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