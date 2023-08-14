Пассажир "взял в заложники" самолет, заявив, что у него в сумке "что-то опасное" (видео)

Во время полета неуправляемый мужчина начал угрожать другим пассажирам. Он вынудил экипаж изменить траекторию полета и вернуться в аэропорт. Виновник инцидента кричал и спорил с бортпроводниками.

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На середине полета рейса из аэропорта Сиднея произошел "чрезвычайный инцидент". Один из пассажиров был арестован после того, как, предположительно, взял самолет в "заложники" и заставил экипаж развернуть самолет. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в понедельник, 14 августа. Рейс MH122 авиакомпании Malaysia Airlines находился на полпути из Сиднея в Малайзию.

Во время полета неуправляемый пассажир, заявивший, что в его сумке находится "что-то опасное", вынудил экипаж изменить траекторию полета над Новым Южным Уэльсом и вернуться в аэропорт, где самолет уже ожидала полиция.

45-летний пассажир, имя которого не придавалось огласке, был арестован и взят под стражу Фото: Twitter/@chzaib

"AFP (Федеральная полиция Австралии) реагирует на чрезвычайное происшествие в международном аэропорту Сиднея", — сообщил представитель полиции корреспонденту 9News.

После инцидента 45-летний пассажир, имя которого не придавалось огласке, был арестован и взят под стражу.

"Он расстегнул рюкзак, засунул руки внутрь и стал угрожать, что у него внутри что-то опасное, после чего закричал во всю мощь своих легких", — рассказал один из свидетелей.

Один из пользователей социальных сетей, сообщивший, что он находился в тот момент на рейсе, написал в X (бывший Twitter), что пассажир "угрожал персоналу и пассажирам". В серии видеороликов, размещенных на этой платформе, видно, как предполагаемый нарушитель порядка спорит с бортпроводниками в проходе самолета.

"Аэропорт Сиднея страдает от рук этого сумасшедшего, который взял в заложники самолет #MH122. Молимся за безопасность и благополучие каждого", — гласит одна из подписей к видеоролику.

Самолет вылетел из аэропорта в 13.40 по местному времени сегодня (понедельник, 14 августа) и вернулся на взлетно-посадочную полосу в 15.47. В настоящее время самолет находится в конце взлетно-посадочной полосы, рядом с ним находятся машины экстренных служб.

Полиция подтвердила, что самолет полностью эвакуирован и "угрозы для населения нет".

Ранее Фокус сообщал, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.

Также стало известно, что самолет совершил вынужденную посадку ради ареста пассажирки. Блейк Перкинс, который находился на борту, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из роликов мужчина написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".