Рано уходил, поздно приходил: в США помощника шерифа арестовали за опоздания на роботу (фото)

Полицейскому было выплачено 1051,38 долларов за сверхурочную работу по контракту, но он регулярно приходил поздно и уходил на несколько часов раньше положенного.

В США бывший помощник шерифа округа Сарасота (штат Флорида) был арестован после того, как солгал о том, что работает сверхурочно. Об этом пишет Fox News.

По словам сотрудников полиции, Престон Хайнс был отправлен в административный отпуск с 25 сентября после расследования дела о мошенничестве третьей степени. По данным следствия, полицейскому было выплачено 1051,38 долларов за сверхурочную работу по контракту, но он регулярно приходил поздно и уходил рано.

Власти утверждают, что с апреля 2023 года Хайнс проработал десять сверхурочных часов в различных точках округа и документально подтвердил, что отработал положенное по контракту и требуемое время. Однако в ходе расследования выяснилось, что иногда мужчина приходил на 15-20 минут позже и уходил на несколько часов раньше.

По словам официальных представителей, Хайнс работал в офисе шерифа с августа 2020 года по октябрь 2023 года и был назначен в бюро патрулирования.

Престон Хайнс был взят под стражу Фото: Sarasota County Sheriffs Office

По данным следствия, американец был взят под стражу в среду. Управление шерифа округа Сарасота заявляет, что его сотрудники придерживаются высоких стандартов поведения.

"Действия, продемонстрированные Престоном Хайнсом, не отражают видение агентства и его ценности — честность, уважение, служение и справедливость. Поэтому офис шерифа признает важность информирования общественности о наших обязательствах перед обществом и обеспечения строгого соблюдения этих ценностей", — заявили в офисе шерифа.

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