В 38 лет влюбилась в 19-летнего: необычная семья поделилась историей счастливых отношений

Женщина влюбилась в племянника своей подруги, который был на 4 года младше ее сына. Друзья от нее отказались, а родственники не понимают ее выбора.

Ему 27, а ей — 45, и они уже более 7 лет находятся в счастливом браке и воспитывают вместе ребенка. Деанна и Стивен из Великобритании несмотря на осуждение друзей и родных счастливы и не стесняются рассказывать свою историю любви. Об этом пишет Mirror.

Деанна Бумер влюбилась в Стивена, племянника своей подруги, когда ему было 19, а ей 38. Недавно они вместе отпраздновали седьмую годовщину свадьбы и гордятся, что являются родителями общего 4-летнего ребенка. Стивен, которому сейчас 27 лет, также является отчимом для четырех детей Деанны от предыдущего брака, которым 13, 17, 25 и 31 год. Старший сын Деанны старше своего отчима на 4 года.

Их роман сначала вызвал осуждение — не в последнюю очередь потому, что Деанна также старше мамы Стивена.

"Начало отношений было самым тяжелым, но сейчас намного легче, поскольку люди, которые видят нас такими, какие мы есть, знают, что нам суждено быть вместе", — говорит мужчина.

На момент знакомства Деанна была домохозяйкой и переживала развод с бывшим мужем после 22 лет брака. В результате ей пришлось переехать в другую квартиру с четырьмя детьми, и она решила попросить Стивена переехать к ней, чтобы помочь с арендой.

Стивен признается, что его друзья и семья сначала скептически отнеслись к этому роману. "Моей маме это не очень понравилось. Деанна всего на несколько месяцев старше ее, поэтому она считала это немного странным", — признался он.

Мужчина говорит, что сейчас имеет хорошие отношения со всеми детьми Деанны от предыдущего брака. Друзья Деанны после появления у нее молодого человека отдалились, так же некоторых друзей потерял и Стив.

"Теперь у них есть собственные дети, и они начинают видеть, что это такое, и моя семья начинает принимать отношения", — говорит Стивен.

Напомним, что внебрачный сын американского актера и бывшего политика Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баэна, отпраздновал свой 26-й день рождения.

Ранее сообщалось, что 24-летняя американка вышла замуж за 85-летнего и мечтает родить ему его первого ребенка.