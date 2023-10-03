Внебрачный сын Шварценеггера показал идеальную форму на новом видео ко дню рождения

Джозеф родился всего через пять дней после того, как появился на свет младший сын Шварценеггера и Марии Шрайвер, Кристофер

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Внебрачный сын американского актера и бывшего политика Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баэна, 2 октября отметил свой 26-ой день рождения. По этому поводу он опубликовал видео со спортивных соревнований в Малибу, где в лучшем свете показал свою подкачанную фигуру.

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Сын Шварценеггера Джозеф Баэна повторил образ отца из "Конана-варвара"

На записи парень бежит какую-то дистанцию. На нем – только черные плавки. Он демонстрирует подкачанную фигуру и внушительные мускулы. В комментариях даже отметили, что сейчас он выглядит, как его отец Арнольд в свои золотые годы.

"Двадцать шесть? Больше похоже на двадцать больных. Вот ваш взгляд на меня, когда мне уже далеко за двадцать", – подписал публикацию Баэна.

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Отметим что ни Арнольд Шварценеггер, ни его четверо детей ничего Джозефу в соцсетях не написали, хотя у актера и его сына от бывшей домработницы сложились хорошие отношения, и звезда боевиков много помогал ему.

С годами Баэна все больше становится похожим на своего знаменитого отца, и дело не только во внешнем сходстве, но и в его амбициях. Джозеф мечтает выиграть титул "Мистер Олимпия", многоразовым победителем которого был его папа, а также активно снимается в кино. Пока из-за забаостовки актеров работы нет, он трудится, продавая недвижимость.

Джозеф – сын Арни и Милдред Баэны, проработавшей в доме Шварценеггеров почти 20 лет. Мальчик родился всего на пять дней позже, чем его брат Кристофер, у которого день рождения 27 сентября. Когда Мария Шрайвер поняла, что подросший Джозеф подозрительно похож на Арнольда, она вызвала прислугу на серьезный разговор, а в 2011-м подала на развод с мужем.

Шварценеггер не бросил сына, купив ему и матери дом, а также оплатив обучение в университете.

Любую неудачу Джозеф принимает очень близко к сердцу. Так, Фокус писал, что Баэна расплакался, когда ему пришлось покинуть "Танцы со звездами".