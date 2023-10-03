Позашлюбний син Шварценеггера показав ідеальну форму на новому відео до дня народження

Джозеф народився всього через п'ять днів після того, як з'явився на світ молодший син Шварценеггера і Марії Шрайвер, Крістофер

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Позашлюбний син американського актора і колишнього політика Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баена, 2 жовтня відзначив свій 26-ий день народження. З цього приводу він опублікував відео зі спортивних змагань у Малібу, де в найкращому світлі показав свою підкачану фігуру.

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На записі хлопець біжить якусь дистанцію. На ньому — тільки чорні плавки. Він демонструє підкачану фігуру і значні м'язи. У коментарях навіть зазначили, що зараз він виглядає, як його батько Арнольд у свої золоті роки.

"Двадцять шість? Більше схоже на двадцять хворих. Ось ваш погляд на мене, коли мені вже далеко за двадцять", — підписав публікацію Баена.

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Зазначимо, що ні Арнольд Шварценеггер, ні його четверо дітей нічого Джозефу в соцмережах не написали, хоча в актора і його сина від колишньої хатньої робітниці склалися добрі стосунки, і зірка бойовиків багато допомагав йому.

З роками Баена все більше стає схожим на свого знаменитого батька, і справа не тільки в зовнішній схожості, а й у його амбіціях. Джозеф мріє виграти титул "Містер Олімпія", багаторазовим переможцем якого був його тато, а також активно знімається в кіно. Поки через страйк акторів роботи немає, він працює, продаючи нерухомість.

Джозеф — син Арні та Мілдред Баени, яка пропрацювала в будинку Шварценеггерів майже 20 років. Хлопчик народився всього на п'ять днів пізніше, ніж його брат Крістофер, у якого день народження 27 вересня. Коли Марія Шрайвер зрозуміла, що Джозеф, який підріс, підозріло схожий на Арнольда, вона викликала прислугу на серйозну розмову, а в 2011-му подала на розлучення з чоловіком.

Шварценеггер не залишив сина, купивши йому і матері будинок, а також оплативши навчання в університеті.

Будь-яку невдачу Джозеф приймає дуже близько до серця. Так, Фокус писав, що Баена розплакався, коли йому довелося покинути "Танці з зірками".