Неожиданный джампинг: в медцентре ветеранов США произошел сбой в системе из-за прыжков кота

Во многих пабликах пишут о ноутбуках-подделках, клавиатурах-приманках и других способах обезопасить клавиатуру от кошачьих прыжков.

Правительственный департамент по делам ветеранов США подтвердил четырехчасовой сбой системы в ведомственном медицинском центре. Это произошло в сентябре в Канзас-Сити, штат Миссури, пишет Dexerto.com.

Во время одного из будничных совещаний с ИТ-директоратом выяснилось, что причиной подобной чрезвычайной ситуации стал кот, который просто прыгнул на клавиатуру, пока техник просматривал конфигурацию кластера серверов.

"Вот почему у меня есть собака", — отметил Курт ДельБене, помощник секретаря по вопросам информации и технологий и ИТ-директор департамента.

Однако Министерство по делам ветеранов, не упоминая кота, причастного к инциденту, заверило, что вопрос решен.

"13 сентября 2023 года в Канзас-Сити VAMC возникла проблема с передачей изображений в Vista из-за непреднамеренного удаления профилей сервера. Проблема была быстро обнаружена, и система была восстановлена в течение четырех часов. Дальнейших проблем или прямых воздействий на ветеранов этот инцидент не имел", — отметил представитель департамента по делам ветеранов Терренс Хейс.

На самом деле это не неслыханная проблема. Публичные паблики пестрят историями о кошачьем "вандализме", а на онлайн-форумах делятся опытом, как бороться с домашним животным, которое гуляет само по себе.

Коты и клавиатуры стали популярной шуткой в интернете, пишет издание. Кроме мема Keyboard Cat, существует несколько способов, которые помогают лишить кошачьих компаньонов удивительно теплых и удобных клавиатур. К ним относятся ноутбуки-подделки или клавиатуры-приманки, которые регулярно можно увидеть в сообщениях на развлекательной платформе Reddit, когда пользователи пытаются заставить своего пушистого компаньона позволить им снова свободно печатать.

Напомним, Фокус писал, как первая кошка из Парижа попала в космос.

Кстати, Фокус отмечал, что согласно исследованиям, жизнь домашней собаки можно легко сделать счастливее и для этого нужно приложить лишь немного усилий.

Также Фокус сообщал, что ученые рассказали, какое животное на Земле живет меньше всего. Некоторые люди считают, что у человека слишком короткая жизнь, но она никоим образом не сравнима с продолжительностью жизни этих животных.