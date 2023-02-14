В работе системы и сервисов "Нова пошта" случился крупный сбой: что известно

В компании назвали инцедент "техническим сбоем" и пообещали решить проблему в кратчайшие сроки.

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На официальной странице "Нова пошта" в Фейсбуке пользователи жалуются на то, что ни сайт, ни приложение компании не работают. В сервисе ответили, что с проблемой скоро разберутся.

Сегодня 14 февраля, стало известно, что в системе "Нова пошта", скорее всего, произошел сбой, что стало причиной некорректной работы не только онлайн-сервисов, но и системы в целом. Последнее и стало причиной того, что клиенты не могут ни отправить, ни получить посылки.

На Фейсбук-странице компании возмущенные клиенты оставили комментарии, в которых сообщили, что у них пропал доступ к приложению, а также, что они не могут зайти на сайт (на момент написания новости сайт компании открывается). Также некоторые пользователи сообщили, что, находясь в почтовых отделениях, не могут ни получить, ни отправить посылки.

[ + – ] Сервис "Нова пошта" в телефоне пока не работает Фото: Скриншот

Одна клиентка даже прислала скриншот, сделанный с экрана смартфона, который свидетельствует о том, что аппс "Нова пошта" не функционирует должным образом (на момент написания новости приложение работало). Другая пользовательница отметила, что в течение 30-ти минут пыталась сформировать накладную, но все усилия были тщетны.

В ответ сотрудники службы поддержки написали: "Да, пока не работает система в отделениях и мобильное приложение".

"Сейчас фиксируется системный сбой, наши специалисты уже работают над устранением. Просим немного потерпеть", — говорится в другом сообщении.

Отметим, что сотрудники компании не вдаются в подробности, а называют происходящее "техническим сбоем".

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