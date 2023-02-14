Решил обмануть "Дію" и полицию: водитель купил "права" за 6 тыс. грн и попался

Житель Прикарпатья пытался зарегистрировать поддельные "права" через смартфон, но не смог.

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Рогатинский райсуд Ивано-Франковской области вынес приговор по делу некоего жителя села Верхняя Липица, который ездил по поддельному водительскому удостоверению, пишет местное издание Курс. Но кататься по поддельному документу получилось только месяц, до "первого полицейского".

Дело в том, что "Дія" при регистрации документа через смартфон проверяет его данные по базе. Тоже самое делает и полиця, корда останавливает водителя – считывает сгенерированный уникальны QR-код документа, действующий всего пару минут. Каждый раз QR-код генерируется по-новому, потому скриншот "не прокатит". На этом и попался горе-водитель. Когда его остановила полиця, то в базе данных не оказалось подобного документа, а експертиза подтвердила, что "права" поддельные.

Как выяснилось в суде, мужчина купил водительское удостоверение в интернете у мошенников за 6 тыс. грн и успешно получил пластиковую карточку на "Новой почте". Но когда пытался привязать документ к "Дії", то у него это не получилось — система просигнализировала, что документ недействителен. Поэтому водитель просто решил ездить дальше как есть. В итоге через месяц его остановил патруль и афера была обнаружена.

Поскольку мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, то суд решил оштрафовать его на 5100 грн и взыскать еще 1300 грн за услуги экспертизы. Хотя следует отметить, что подделка документов является уголовным преступлением и в следующий раз при повторении подобного наказание будет куда серьезнее.

Полиция напоминает, что покупка документов через интернет является преступлением. Не стоит доверять мошенникам, которые клятвенно обещают "внести документ в базу" – это невозможно.

Ранее Фокус писал, что в "Дія" проходит всеукранское голосование за лучшую военную марку 2022 года выпущенную Укрпочтой.