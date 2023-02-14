Вирішив обдурити "Дію" та поліцію: водій купив "права" за 6 тис. грн і попався

Прикарпатський мешканець намагався зареєструвати підроблені "права" через смартфон, але не зміг.

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Рогатинський райсуд Івано-Франківської області ухвалив вирок у справі якогось жителя села Верхня Липиця, який їздив за підробленим посвідченням водія, пише місцеве видання Курс. Але кататися за підробленим документом вдалося лише місяць, до "першого поліцейського".

Справа в тому, що "Дія" під час реєстрації документа через смартфон перевіряє його дані по базі. Те саме робить і поліця, коли зупиняє водія — зчитує згенерований унікальний QR-код документа, що діє всього кілька хвилин. Щоразу QR-код генерується по-новому, тому скріншот "не прокатить". На цьому й попався гореводій. Коли його зупинила поліця, то в базі даних не було такого документа, а експертиза підтвердила, що "права" підроблені.

Як з'ясувалося в суді, чоловік купив посвідчення водія в інтернеті у шахраїв за 6 тис. грн і успішно отримав пластикову картку на "Новій пошті". Але коли намагався прив'язати документ до "Дії", то не вийшло — система просигналізувала, що документ недійсний. Тому водій просто вирішив їздити далі як є. У результаті за місяць його зупинив патруль і афера була виявлена.

Оскільки чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся, то суд вирішив оштрафувати його на 5100 грн та стягнути ще 1300 грн за послуги експертизи. Хоча слід зазначити, що підробка документів є кримінальним злочином і наступного разу при повторенні такого покарання буде значно серйознішим.

Поліція нагадує, що купівля документів через Інтернет є злочином. Не варто довіряти шахраям, які клятвено обіцяють "внести документ до бази" – це неможливо.

Раніше Фокус писав, що в "Дія" проходить всеукраїнське голосування за найкращу військову марку 2022, випущену Укрпоштою.