У роботі системи та сервісів "Нова пошта" стався великий збій: що відомо

У компанії назвали інцидент "технічним збоєм" та пообіцяли розв'язати проблему у найкоротші терміни.

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На офіційній сторінці "Нова пошта" у фейсбуці користувачі скаржаться на те, що ні сайт, ні програма компанії не працюють. У сервісі відповіли, що з проблемою скоро розберуться.

Сьогодні, 14 лютого, стало відомо, що в системі "Нова пошта", найімовірніше, стався збій, що стало причиною некоректної роботи не тільки онлайн-сервісів, а й системи загалом. Останнє і спричинило те, що клієнти не можуть відправити, ні отримати посилки.

На фейсбук-сторінці компанії обурені клієнти залишили коментарі, в яких повідомили, що у них пропав доступ до додатка, а також, що вони не можуть зайти на сайт (на момент написання новини сайт компанії відкривається). Також деякі користувачі повідомили, що, перебуваючи у поштових відділеннях, не можуть ані отримати, ані надіслати посилки.

[ + – ] Сервіс "Нова пошта" у телефоні поки не працює Фото: Скриншот

Одна клієнтка навіть надіслала скриншот екрана смартфона, який свідчить про те, що апс "Нова пошта" не функціонує належно (на момент написання новини програма працювала). Інша користувачка відзначила, що протягом 30 хвилин намагалася сформувати накладну, але всі зусилля були марні.

У відповідь співробітники служби підтримки написали: "Так, поки не працює система у відділеннях та мобільний додаток".

"Зараз фіксується системний збій, наші фахівці вже працюють над усуненням. Просимо трохи потерпіти", — йдеться в іншому повідомленні.

Зазначимо, що співробітники компанії не вдаються до подробиць, а називають те, що відбувається, "технічним збоєм".

Раніше ми повідомляли про те, що українець купив фальшиві права та намагався оформити їхній електронний аналог у сервісі "Дія". Чоловік попався на шахрайстві.