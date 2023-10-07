Жуткая находка: мужчина заглянул под крыльцо своего дома и убежал от испуга (фото)

Мужчина хотел достать декоративные вещи для Хеллоуина, но оказалось что их "захватили" опасные насекомые.

Один мужчина заглянул под крыльцо своего дома, чтобы найти спрятанные там вещи, но вместо этого наткнулся на огромный осиный улей. Фотографии жуткой находки опубликовал пользователь под никнеймом DeadLightsOut на популярном форуме Reddit.

Мужчина, который решил не называть своего имени, признался, что поначалу испугался и даже бежал от своего открытия.

"Заглянул сегодня под крыльцо, чтобы достать декор для Хеллоуина, а оказалось, что это пространство захватили осы", — пожаловался автор публикации.

Он выложил коллаж, на котором видно несколько осиных гнезд. Некоторые из них были свиты насекомыми прямо на праздничных украшениях.

"Только после того, как я с криком отбежал подальше, я понял, что осам абсолютно плевать на меня. Я смог подобраться очень близко, хотя на мне были только шорты и майка", — пояснил позже автор в комментариях.

Мужчина выложил коллаж, на котором видно несколько осиных гнезд Фото: Reddit

Мужчина уточнил, что последние пять лет он хранил свои вещи под крыльцом, и прежде никогда не сталкивался с проблемами подобного рода. Кроме того, по его словам, летом с женой они не замечали ос вблизи дома.

В комментариях многие пользователи пошутили, что осиные гнезда сделали хеллоуинские украшения по-настоящему страшными.

"Это больше не твои украшения… И не твой дом", — написал один из них.

Некоторые люди также отметили, что ситуация могла сложиться хуже, так как в вещах под крыльцом могли поселиться опасные для человека пауки-отшельники, но к счастью для автора тему этого не случилось и никто не пострадал.

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