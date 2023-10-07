Настоящая жемчужина: "фальшивый" замок в глуши стал новой достопримечательностью Британии

Несмотря на обманчивый вид древней крепости, этот скрытый от посторонних глаз замок на самом деле представляет собой нечто иное и может быть связан с основанием колоний, которые впоследствии образовали Соединенные Штаты Америки.

"Фальшивый" замок, спрятанный в английской сельской местности, претендует на звание нового популярного туристического объекта Великобритании. Об этом пишет Daily Express.

Несмотря на обманчивый вид древней крепости, этот скрытый от посторонних глаз замок Комптон на самом деле представляет собой нечто иное и может быть связан с основанием колоний, которые впоследствии образовали Соединенные Штаты Америки. Здание внешне похожее на военное укрепление было названо настоящей жемчужиной Великобритании. Особенно это место нравится детям.

Замок, расположенный неподалеку от города Пейгнтон в Девоне, является собственностью Национального треста. Он называется замком и выглядит как крепость, но на самом деле это укрепленная усадьба со средневековой историей, которая берет свое начало в 1300-х годах.

На протяжении более 600 лет здание принадлежит членам одной и той же семьи. Сегодня это дом семьи Гилберт, но первоначально земля принадлежала семье де Комптон. Брак Джоан де Комптон и Джеффри Гилберта в 1329 году объединил эти две семьи, и с тех пор именно Гилберты достраивали, изменяли и реставрировали замок.

На самом деле здание это укрепленная усадьба со средневековой историей Фото: National Trust

По словам Эммы Сли из DevonLive, замок открыт для посетителей во вторник, среду или четверг, а в остальное время закрыт. Одетые в костюмы экскурсоводы проводят интересные беседы в течение всего времени посещения. Британка, посетившая достопримечательность вместе со своей трехлетней дочерью, отметила, что, несмотря на "ограниченное" количество комнат, сам замок оказался хорошим местом для семейной прогулки.

"Моя дочь была очень увлечена, перебегала из комнаты в комнату и несколько раз обошла небольшие сады. Стюарды находили время, чтобы поговорить с ней и увлечь ее тем, что находилось в зале. И я была удивлена, когда она просидела неподвижно около 20 минут, слушая одну из запланированных лекций", — рассказала Эмма.

Замок открыт для посетителей трижды в неделю Фото: National Trust

Британка добавила, что, замок Комптон также имеет тесную связь с образованием Соединенных Штатов.

"Джон Гилберт стал наследником поместья Комптон в 1494 году и провел большую часть работ по его обустройству, в результате которых старый манориальный зал превратился в небольшой замок или модную укрепленную усадьбу. Джон умер в 1539 году, и, не имея собственных наследников, поместье перешло к его племяннику Отто, который жил в соседнем Гринвее с видом на реку Дарт. В 1547 году поместье унаследовал сын Отто, также названный Джоном. Два младших брата Джона — сэр Хамфри и Адриан Гилберт — принимали активное участие в создании первых английских колоний на восточном побережье Америки", — рассказала об истории особняка госпожа Сли.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии заброшенный парк аттракционов получит "новую жизнь". Он закрылся в 2002 году, но часто становился объектом посягательств злоумышленников и вандалов. Некогда любимые аттракционы были исписаны граффити, а легендарное гигантское красное колесо обозрения демонтировали.

Также стало известно, что прозванный "греческим Диснейлендом" замок засыпает мусором. Здание является заброшенным, но когда-то он был настоящей крепостью с многочисленными коридорами, комнатами, арками, доспехами и подвалами.