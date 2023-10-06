"В нем кто-то жил": в доме барахольщицы впервые за 20 лет провели глубокую уборку (фото)

Семейная пара Джеймс Килберн и Кимберли Треветт основали клининговую компанию Hygenia Cleaning и взялись за непростую задачу. Им предстояло убрать жилье, за которым почти никто не ухаживал на протяжении долгих лет.

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В Великобритании дом, в котором 20 лет не проводилась глубокая уборка, стал настолько грязным, что туалет и раковина были непригодны для использования. Семейная пара, занимавшаяся уборкой, смогла очистить жилье всего за один день. Об этом пишет Daily Star.

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Дом барахольщицы, который не подвергался глубокой уборке в течение 20 лет, стал неузнаваем после того, как его полностью очистили. Когда семейная пара Джеймс Килберн и Кимберли Треветт приехали в жилое здание на юге Кента, оно было все в грязи. Кухня и ванная были покрыты известковым налетом и накипью.

Пара, основавшая четыре месяца назад компанию Hygenia Cleaning, решила взять на себя ответственность вернуть дому былое великолепие и очистила его всего за один день.

Туалет и раковина были непригодны для использования Фото: SWNS

"Нам прислали несколько видеороликов и фотографий, но мы все равно хотели увидеть все вживую. Все было точно так же, как на фотографиях, и мы были готовы вцепиться зубами в такое большое дело, это была одна из самых больших работ, за которые мы брались. В нем кто-то жил, все было запущено. В какой-то момент хозяйка стала барахольщицей, так что, я думаю, со временем она не понимала, в чем живет. Мы знаем, что иногда уборка сама по себе является долгим и утомительным процессом, поэтому нежелание некоторых людей заниматься этим вполне объяснимо", — рассказал 26-летний Джеймс.

Джеймс и 21-летняя Кимберли были вызваны в дом, чтобы избавиться от потенциально опасных веществ до того, как строители приступят к ремонту. Отмечается, что они отказались даже войти в дом, пока компания Hygenia не приступила к работе.

Семейная пара очистила дом за 16 часов Фото: SWNS

Супруги взяли с хозяйки дома плату за 16 часов работы. Они опасались, что этого времени может не хватить для завершения работ. По словам Джеймса, большую часть времени супруги проводили на кухне и в ванной. 80% времени он провел именно в этих двух комнатах.

"Целеустремленность окупилась, и мы справились с этим. Я был очень доволен результатами, и все это всего за восемь часов для каждого из нас. Нам просто нравится видеть хорошие результаты, нравится приходить и устанавливать хорошие отношения с нашими клиентами", — добавил он.

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