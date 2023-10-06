"У ньому хтось жив": у будинку барахольниці вперше за 20 років провели глибоке прибирання (фото)

Сімейна пара Джеймс Кілберн і Кімберлі Треветт заснували клінінгову компанію Hygenia Cleaning і взялися за непросте завдання. Їм належало прибрати житло, за яким майже ніхто не доглядав протягом довгих років.

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У Великій Британії будинок, у якому 20 років не проводили глибокого прибирання, став настільки брудним, що туалет і раковина були непридатні для використання. Сімейна пара, яка займалася прибиранням, змогла очистити житло всього за один день. Про це пише Daily Star.

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Будинок барахольниці, який не піддавався глибокому прибиранню протягом 20 років, став невпізнанним після того, як його повністю очистили. Коли сімейна пара Джеймс Кілберн і Кімберлі Треветт приїхали в житлову будівлю на півдні Кента, вона була вся в бруді. Кухня і ванна були покриті вапняним нальотом і накипом.

Пара, яка заснувала чотири місяці тому компанію Hygenia Cleaning, вирішила взяти на себе відповідальність повернути будинку колишню пишність і очистила його всього за один день.

Туалет і раковина були непридатні для використання Фото: SWNS

"Нам надіслали кілька відеороликів і фотографій, але ми все одно хотіли побачити все наживо. Усе було точно так само, як на фотографіях, і ми були готові вчепитися зубами в таку велику справу, це була одна з найбільших робіт, за які ми бралися. У ньому хтось жив, усе було занедбано. У якийсь момент господиня стала барахольницею, тож, я думаю, з часом вона не розуміла, у чому живе. Ми знаємо, що іноді прибирання саме по собі є довгим і виснажливим процесом, тому небажання деяких людей займатися цим цілком зрозуміле", — розповів 26-річний Джеймс.

Джеймса і 21-річну Кімберлі викликали в будинок, щоб позбутися потенційно небезпечних речовин до того, як будівельники розпочнуть ремонт. Зазначається, що вони відмовилися навіть увійти в будинок, поки компанія Hygenia не взялась за роботу.

Сімейна пара очистила будинок за 16 годин Фото: SWNS

Подружжя взяло з господині будинку плату за 16 годин роботи. Вони побоювалися, що цього часу може не вистачити для завершення робіт. За словами Джеймса, більшу частину часу подружжя проводило на кухні та у ванній. 80% часу він провів саме в цих двох кімнатах.

"Цілеспрямованість окупилася, і ми впоралися з цим. Я був дуже задоволений результатами, і все це всього за вісім годин для кожного з нас. Нам просто подобається бачити хороші результати, подобається приходити й встановлювати хороші відносини з нашими клієнтами", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині занедбаний парк атракціонів отримає "нове життя". Він закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів. Колись улюблені атракціони були списані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували.

Також стало відомо, що прозваний "грецьким Діснейлендом" замок засипає сміттям. Будівля є занедбаною, але колись вона була справжньою фортецею з численними коридорами, кімнатами, арками, обладунками та підвалами.