Новое доказательство путешествий во времени: на древней реликвии заметили лицо поп-звезды

Древняя египетская статуэтка стала новым доказательством возможности путешествий во времени после того, как многие заметили, что он очень похож на Майкла Джексона.

Древнеегипетский бюст, найденный в музее в США, привел в недоумение любителей теории заговора, которые заметили в нем поразительное сходство с Майклом Джексоном. Эта находка заставила некоторых людей поверить в то, что король поп-музыки был "путешественником во времени". Об этом пишет Daily Star.

Древний египетский бюст стал новым доказательством возможности путешествий во времени после того, как многие заметили, что он очень похож на Майкла Джексона. Считается, что статуя была вырезана между 1550 и 1050 годами до н.э. в эпоху Нового царства — за тысячи лет до рождения короля поп-музыки в 1958 году.

Необычный бюст заставил некоторых любителей конспирологии задуматься о том, не был ли Майкл Джексон на самом деле тайным "путешественником во времени". Певец даже снял клип на свой самый популярный хит 1993 года "Remember the Time" в Древнем Египте.

Поразительное сходство Фото: Daily Express

Эта теория получила настолько широкое распространение, что поклонники звезды и сегодня приходят в Чикагский музей Филда в США, где хранится статуэтка, в попытке увидеть его "египетского двойника". Бюст стал особенно популярным среди фанатов после смерти Джексона в 2009 году, и некоторые, как сообщается, даже пытались поцеловать его.

"Люди приезжают со всей страны, чтобы увидеть статую и сравнить ее с королем поп-музыки", — сказал тогда Дарнелл Уильямс, директор по работе с гостями музея.

Бюст стал особенно популярным среди фанатов после смерти Джексона в 2009 году Фото: Getty

Некоторые исследователи считают, что поврежденный нос, высеченный из известняка, похож на нос поп-звезды после пластической операции.

"95% египетских статуй и бюстов были осквернены ранними христианами и мусульманами, поскольку использовались для идолопоклонства. Они смотрели на них как на идолов, и отрезание носа делало их нечеловеческими", — сказал куратор музея.

Более того, статуя изображает женщину, что позволяет предположить, что Майкл Джексон все-таки не был тайным властелином времени.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественницу во времени" заметили со смартфоном в руках. Женщина якобы разговаривает по мобильному телефону за несколько десятилетий до того, как эта технология была изобретена.

Также стало известно, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".