Американка обвинила пилота в преследовании: мужчина бросал помидоры из самолета в ее дом

Женщина и ее семья были напуганы действиями пилота. По ее словам, он летал так близко к жилью, что казалось, будто собирается пролететь прямо через него.

В США 65-летний Майкл Арнольд, из штата Нью-Йорк, обвинен в том, что в течение четырех лет якобы преследовал женщину, используя небольшой самолет и выполняя частые и низкие полеты над ее домом. Об этом пишет Fox News.

Мужчина не признает себя виновным.

Агент ФБР, который расследовал это дело, рассказал, что Майкл Арнольд преследовал женщину и ее семью из Шайлервиля, активно используя низкие полеты над селом и ее домом. В одном из инцидентов он даже бросал помидоры из самолета в ее жилье и двор. Потерпевшая отметила, что пилот самолета являлся постоянным клиентом ее кофейни. Она не раскрыла причину преследования, но выразила свой страх.

"Это кошмар. Он терроризировал мою семью, и мы были так напуганы. Все эти годы ему все сходило с рук, потому что до сих пор никто ничего не предпринимал. Я не знала, влетит ли он в наш дом. Я не знала, на что он способен. А что, если он выстрелит в меня", — рассказала потерпевашя.

Мужчина летал на небольшом самолете Cessna-180, выпущенным в 1976 году Фото: FOX News

Арнольд был задержан, по прибытии в аэропорт Беннингтона, штат Вермонт, где хранился его небольшой самолет Cessna-180, выпущенный в 1976 году. В свою защиту он утверждал, что не преследовал конкретного человека и не имел злых намерений к женщине. По его словам, он осуществлял полеты над селом с целью создания фотографий для публикации на своей странице в Facebook.

Суд освободил пилота от наказания при условии, что он не будет вступать в контакт с женщиной, не будет преследовать ее и ее семью. Он должен придерживаться расстояние не менее 90 метров от ее дома и места работы, особенно в случае полетов на самолете.

Ранее Фокус сообщал, что скрытая камера возможно спасла мужчине жизнь во время развода. Женщина долгое время пыталась навредить здоровью своего мужа. Мужчина начал что-то подозревать и установил несколько камер видеонаблюдения, которые подтвердили его опасения.

Также стало известно, что мужчина, обвиняемый в похищении телеведущей, не выходил из дома из-за лишнего веса. Подозреваемый в 2018 году выступил с материалом о похудении и рассказал, что весит 222 кг. Он выпивал в среднем 36 пинт колы в неделю и налегал на нездоровую пищу. Суд подтвердил, что мужчина владел оружием и связался с киллером в Америке, чтобы убить телеведущую.