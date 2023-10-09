Лишили всего: выпусница была наказана школой за танцы на частной вечеринке (фото, видео)

Кайли Тимонет была замечена танцующей тверк на частной вечеринке по случаю выпускного вечера. Директор школы заявил, что лишит ее всех достижений в школьном совете и помощи в получении стипендии.

17-летнюю Кейли Тимонет из США лишили звания члена студенческого самоуправления и отказали в стипендии после того, как появилось видео с ее танцем на вечеринке. Об этом пишет The Guardian.

Выпускница средней школы в штате Луизиана была лишена звания президента студенческого самоуправления и возможности получения стипендии после того, как в социальных сетях появилась видеозапись, на которой девушка танцует с друзьями на вечеринке в честь окончание обучения.

Кайли Тимонет, ученица школы Уокер, была замечена танцующей тверк на частной вечеринке по случаю выпускного вечера. Ранее на этой неделе директор школы заявил, что лишит ее всех достижений в школьном совете и помощи в получении стипендии.

"В основном они сказали мне, что мне должно быть стыдно. Что я не следую идеалам Бога, что заставило меня плакать еще сильнее"., — рассказала Тимонет в интервью местному новостному изданию.

После просмотра ролика директор школы сказал девушке, что он "усомнился в ее вере" Фото: коллаж Фокус

Это событие, на котором присутствовала мать Тимонет, вызвало возмущение и споры среди учеников, причем многие выразили свою поддержку в социальных сетях, вывесив плакаты "Пусть девочка танцует". Некоторые родители сравнили подход школы с сюжетом фильма 1980-х годов "Свободные" (Footloose).

По словам старшеклассницы, ее вызвали в кабинет директора и заставили просмотреть видеозапись ее танца после того, как сообщили, что учебно заведение больше не поддерживает ее в получении стипендии. По словам подростка, после просмотра ролика директор школы сказал ей, что он "усомнился в ее вере".

"Я просто начала истерически плакать. Я была очень, очень расстроена, потому что студенческое самоуправление — это лучшее, что случилось со мной в школе", — добавила Тимонет.

Мать девочки тоже была на вечеринке Фото: 9 News

Мать Тимонет, Рейчел, сказала, что она разочарована тем, что не присутствовала на собрании в начале этой недели. Она присутствовала на мероприятии и добавила, что студенческое самоуправление оплатило частную площадку в загородном клубе Livingston Parish, а также выступление диджеев.

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