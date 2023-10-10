Не по доброте душевной: свекровь потребовала оплатить уборку, сделанную во время родов невестки

Мнения родственников разделились. Супружеская пара считает, что мама мужа неправа, так как ее не просили "рыться" в доме и делать уборку. Родственники же считают, что она просто хотела подготовить дом к рождению ребенка.

Женщина была поражена, когда осознала, что ее свекровь предъявила ее семье счет за проведенное время и продукты, участвуя в уборке дома, в то время как молодая мама была в больнице. Об этом пишет The Mirror.

В период беременности женщина с нетерпением ждала рождения своего ребенка, и, как это часто бывает, планировала, как будет происходить прием в больницу и заботу о других членах семьи в случае внезапных событий. Она рассчитывала на поддержку со стороны семьи и была очень благодарной, когда свекровь предложила позаботиться о собаках, когда у нее отошли воды перед родами.

Однако супружескую пару удивило, когда они обнаружили записку на холодильнике, с прикрепленным чеком за уборку. Пара задала вопросы о причинах выставления счета и была ошеломлена наглостью матери мужа.

Молодая мать обратилась к сообществу Reddit, чтобы рассказать о ситуации. Ее пост начался с рассказа: "Неделю назад я (31 год) родила нашего прекрасного сына. У меня были осложнения, и меня выписали только вчера, но я очень рада, что наша семья вместе с нашим новорожденным. В тот момент, когда у меня отошли воды, мы с мужем (33 года) находились дома, и я оказалась на ковре в спальне. Уборка дома, разумеется, не была на первом месте, поэтому мы просто выложили несколько полотенец и поехали в больницу".

"Пока мы были в больнице, моя свекровь (59 лет) добросердечно предложила позаботиться о наших собаках, и мы были ей очень признательны. Но только когда мы вернулись домой вчера, я обнаружила, что свекровь оставила на холодильнике чек и записку, в которой было сказано, что она убрала в моей спальне ковер и хотела бы получить оплату за это. Кроме того, она взяла на себя ответственность за уборку остальной части дома и предложила оплату за свои услуги по ставке $25 в час плюс расходы на продукты в размере $200", — сказано в сообщении.

Женщина поделилась, что оценила усилия свекрови по уборке ковра и других помещений, но никто из семьи не просил ее об этом. Ее муж отправил матери следующее сообщение: "Привет, мама, мы очень ценим твою помощь в последние несколько дней, когда (имя жены) находилась в больнице. Нам было очень приятно, что кто-то взял на себя заботу о собаках. Мы обратили внимание на твою записку и чек на холодильнике и немного ошарашены тем, что ты взяла на себя смелость: 1. рыться в доме, поскольку никто из нас не говорил тебе о том, что в спальне (мое имя) отошли воды, 2. пойти и купить чистящих средств на сотни долларов, а затем 3. взять с нас деньги за твое время и вышеупомянутые средства. Мы также хотели бы спросить, где находятся эти чистящие средства, так как если мы платим за них, то, конечно, хотели бы получить свои деньги.

"Когда мы доверили тебе наших собак, мы действительно рассчитывали на добровольную помощь, а не на коммерческие услуги. Мы — семья, и нам обидно, что произошло что-то подобное, когда (имя жены) находилась в таком состоянии", — подытожил разочарованный сын.

Но свекровь не ответила на это сообщение, а только отметила, что "сделала, что сделала, по доброте душевной" и назвала пару "неблагодарной". Другие члены семьи тоже высказались, говоря, что она "не обязана была помогать", но она сделала это из-за своей "доброй души", несмотря на свой возраст. Автор поста поделилась, что ей пришлось отключить телефон из-за сообщений, и некоторые члены семьи сказали, что она "пытается подготовить дом к рождению ребенка".

В заключении она написала: "Я очень расстроена из-за всей этой ситуации, но мой муж говорит, что, возможно, нам стоит заплатить, чтобы родственники оставили нас в покое и мы могли наслаждаться этим временем как новые родители, а не заниматься этой ситуацией. Я не согласна платить своей свекрови за что-либо! Она говорит моему мужу, что готова подарить нам продукты, но все равно желает оплату за свое время, учитывая, что она столкнулась с "биологической опасностью"".

В комментариях люди высказались в поддержку пары, указывая, что они не совершили ничего неправильного. Один пользователь написал: "Вы совершенно правильно поступили. Помощь нужна только в случае, если она действительно желанна. В противном случае это навязывание. Требуя оплату, вы только усугубляете ситуацию, так как теперь это навязывание нежелательных коммерческих услуг". Если бы она делала это из доброй воли, то, возможно, она могла бы попросить компенсацию только за расходы на чистящие средства, и это было бы более разумно (и, возможно, не вызвало бы такой реакции). Доброта не оценивается в деньгах".

Другой пользователь сказал: "Если дом был чистым, уборка не могла бы занять восемь часов!". Другой пользователь прокомментировал: "Если бы автор поста была такой мелочной, она могла бы пригласить своих родственников на ужин и потом попросить у них деньги за еду. Это весьма схожая ситуация, только в обратном направлении. Если делать вещи с добрым сердцем, то важно это делать действительно добровольно, а не за деньги".

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