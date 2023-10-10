"Десятки тысяч" насекомых: британка покинула свой дом из-за божьих коровок (фото)

Огромный рой насекомых влетел в спальню женщины. Хозяйка жилья назвала жуков жуткими, отметив что они имеют неприятный запах.

В Великобритании женщина была вынуждена покинуть свой дом после того, как "десятки тысяч" божьих коровок вторглись в ее спальню и не хотели улетать. Об этом пишет Metro.

Маргарет Йескомб не оставалось ничего другого, как предпринять решительные действия, когда в субботу утром она подверглась налету насекомых. 42-летняя женщина рассказала, что огромный рой насекомых ворвался в ее дом, когда она проснулась и открыла окно, чтобы впустить кошку. Проникнув в жилье, божьи коровки перелетели в ее спальню и собрались на окне.

"Их были тысячи, может быть, даже десятки тысяч. Они прилетают, все заползают в угол и жмутся там. При этом издают жуткий запах. Они очень жуткие. Насекомые даже у меня на лице, это ужасно", — рассказала британка.

Насекомые собрались возле окне в спальне Фото: SWNS

Маргарет, художница, живущая в Иклтоне, Кембриджшир (Великобритания), засняла нашествие и сказала, что не может даже открыть окна, ведь насекомые повсюду.

"Я встала утром и увидела их на окне. Я была очень раздражена, потому что мне нужно было занести кошку в дом, а они набросились на меня", — сказала Маргарет, описывая момент появления насекомых.

Это уже не первый случай, когда дом Маргарет осаждают "жуткие" насекомые Фото: SWNS

Не в силах предотвратить нашествие насекомых, они продолжали садиться на нее как внутри, так и снаружи, и около 15 часов дня ей пришлось покинуть дом, чтобы спастись.

"Вы не чувствуете, когда они садятся на вас, поэтому замечаете их присутствие только тогда, когда чувствуете, что они ползут по вам. Просто обращаешь внимание на зуд и находишь где-то еще одно насекомое", — добавила она.

К счастью, когда женщина вернулась домой через два часа, "армия божьих коровок" улетела. Однако это уже не первый случай, когда дом Маргарет осаждают "жуткие" насекомые. То же самое произошло в 2016 году, и Маргарет считает, что божьи коровки прилетают с близлежащей фермы.

По словам британки, она не брезгует насекомыми и раньше спокойно жила рядом с ними, но сейчас она считает, что божьи коровки хуже ядовитых пауков, поскольку они не испытывают страха и с комфортом садятся на людей.

Ранее Фокус сообщал, что владельцы кошек предпочитают общество животного, чем своего партнера. Благотворительная организация по защите животных провела исследование, которое показало, что многие люди ищут в домашнем животном те же черты, что и в любимом человеке.

Также стало известно, что американец был поражен, разрезав пойманную им рыбу. Многие люди писали в соцсетях, что не знали о существовании такого вида. Недавно рыбак рассказал, как филе голубого цвета выглядит в приготовленном виде.